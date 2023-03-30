Глава МЧС Кубани: Природных пожаров за первые три месяца года мы не допустили

Олег Волынкин. Фото: пресс-служба ГУ МЧС Кубани

Чрезвычайные службы Краснодарского края готовятся к пожароопасному периоду. Активно проводятся обследования территорий, в случае обнаружения нарушений правил пожарной безопасности виновные лица привлекаются к ответственности. Только за 1 квартал возбуждено более ста дел об административных правонарушениях. О рейдовых мероприятия, участии региона в пилотном федеральном проекте по обеспечению пожарной безопасности и других мероприятиях, направленных на минимизацию пожаров рассказывает начальник Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю Олег Волынкин.

- Олег Жанович, пожалуйста, расскажите о ситуации с пожарами в регионе?

- Сразу скажу, что в первые три месяца этого года пожаров на особо охраняемых природных территориях не допущено. В то же время, случилось чуть более 120 ландшафтных пожаров на общей площади 23 гектара. В большинстве случаев горела сухая растительность. Основными причинами пожаров явились неосторожное обращение с огнем и элементарное несоблюдение требований пожарной безопасности.

В целях подготовки объектов и территорий Краснодарского края к летнему пожароопасному сезону 2023 года мы инициировали проведение заседаний комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности в каждом муниципальном образовании по вопросам подготовки к предстоящему пожароопасному периоду и профилактике природных пожаров. Также организован контроль работы более 500 мониторинговых групп на территории всех муниципальных образований с привлечением почти 1,5 тысячи человек и около 480 единиц техники.

В целом, по итогам проверки межведомственной комиссией готовности органов управления, сил и средств Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Краснодарского края наш регион оценен как «готов к выполнению задач по предназначению в пожароопасный сезон 2023 года».

- Какие еще меры предприняты в рамках подготовки к пожароопасному периоду?

- Проведена большая работа. Так, в частности, утверждены План основных мероприятий Краснодарского края по подготовке и проведению пожароопасного сезона 2023 года на территории Краснодарского края. Подписаны соглашения администрацией Краснодарского края о взаимодействии с МЧС России по вопросам привлечения воздушных судов МЧС России для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, в том числе тушения лесных пожаров. Также подписаны соглашения с министерством природных ресурсов Краснодарского края о проведении профилактических противопожарных мероприятий по недопущению лесных пожаров на земельных участках, прилегающих к землям лесного фонда на территории региона.

В марте совместно с министерством природных ресурсов Краснодарского края и министерством гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Краснодарского края проведено 4 тактико-специальных межведомственных учения. Отработаны действия при тушении лестных пожаров на территории Северского и Туапсинского районов, а также городов Горячий Ключ и Новороссийск.

- Есть ли какие-то проблемы на местах?

- При проведении в 2022 году межведомственных выездных проверок муниципальных образований Краснодарского края в 186 из 277 населенных пунктах было выявлено почти 600 нарушений требований пожарной безопасности. Из них на конец марта этого года устранено 530 нарушений (89% от общего количества). В ряде муниципальных образований региона нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в 2022 году, до настоящего момента не устранены в полном объеме. Например, противопожарные минерализованные полосы не оборудованы на территории Темрюкского и Брюховецкого районов, не оборудованы площадки для установки пожарной техники на водоисточниках в Новопокровском и Брюховецком районах. Также отсутствуют водоисточники для забора воды для тушения пожаров на территории Темрюкского, Ейского, Кущевского, Белоглинского и Брюховецкого районов и в городе Геленджик.

- Какие меры предпринимает МЧС России для выявления пожаров?

- В целях заблаговременного обнаружения и оперативного реагирования на природные пожары МЧС России разработано мобильное приложение «Термические точки». Благодаря ему с начала текущего года на территории Краснодарского края обнаружены лесной пожар на территории Северского района, более 1,3 тысячи термоточек. Главным управлением проведена работа по внедрению в деятельность органов повседневного управления «Личного кабинета ЕДДС», который уже успешно функционирует во всех органах повседневного управления, что позволяет диспетчерскому составу, в том числе, контролировать возникновение термических точек на своих территориях и обеспечивать незамедлительное реагирование на них ответственных должностных лиц.

Также данный инновационный продукт позволяет специалистам ЕДДС осуществлять мониторинг лесопожарной обстановки посредством 30 камер «Лесохранитель», путем отображения всех интересующих камер в едином окне на слое «Атласа опасностей и рисков» МЧС России, что позволяет в фоновом режиме следить за возгораниями одновременно на всех контролируемых территориях. Кроме того, на территории региона используются данные информационной системы дистанционного мониторинга Федерального агентства лесного хозяйства (АИСДМ Рослесхоз), сопряженной с мобильным приложением МЧС России «Термические точки».

- Вы рассказали о проверках, проведенных в прошлом году. В этом году такая работа продолжается?

- В текущем году сотрудниками Государственного пожарного надзора Главного управления уже проведено более 550 выездных обследований территорий, в ходе которых по фактам горения сухой травянистой растительности, мусора, а также за невыполнение мер пожарной безопасности возбуждено более 100 дел об административных правонарушениях за нарушения требований пожарной безопасности, предусмотренных ст. 20.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. По результатам рассмотрения этих дел вынесено 15 штрафов на общую сумму 155 тысяч рублей.

За нарушения требований пожарной безопасности по фактам горения сухой растительности и невыполнение первичных мер пожарной безопасности сотрудниками государственного пожарного надзора к административной ответственности привлечено 50 субъектов, в том числе 7 органов местного самоуправления, 11 должностных лиц и 32 гражданина. По результатам рассмотрения административных дел вынесено 17 штрафов на общую сумму 105 тысяч рублей.

Административными комиссиями органов местного самоуправления проведено до 2,8 тысячи рейдов, по результатам которых возбуждено около 1000 административных дел. В их числе 347 протоколов за нарушение порядка выжигания сухой растительности, сжигания мусора и разведение костров, 624 протоколов за содержание территорий (несанкционированные свалки мусора и отходов).

- Какие-то новшества в деле противостояния пожарам принес 2023 год?

- Краснодарский край участвует в Пилотном проекте по обеспечению пожарной безопасности на особо охраняемых территориях федерального и регионального значения, расположенных в пределах субъектов Российской Федерации Южного федерального округа в пожароопасный сезон 2023 года. В рамках участия утвержден План пилотного проекта по осуществлению противопожарных мероприятий на особо охраняемых природных территориях, определены задачи, сроки и ответственные исполнители. По состоянию на конец марта текущего года выполнено 45% запланированных мероприятий, работа продолжается.

Проведение совместной с краевыми и муниципальными властями работы превентивного характера позволит не только минимизировать риск возникновения природных пожаров в период пожароопасного сезона 2023 года, но и обеспечить пожарную безопасность населения и гостей региона, объектов экономики и территории Краснодарского края.

- Что посоветуете кубанцам в преддверии пожароопасного периода?

- Основная рекомендация – соблюдать правила пожарной безопасности. Например, при посещении лесных массивов не бросать горящие спички и окурки, не курить и не пользоваться открытым огнем вблизи сухой травы, камыша, на лесосеках, не очищенных от порубочных остатков. Иначе может возникнуть пожар.

Также призываю жителей и гостей Краснодарского края соблюдать меры пожарной безопасности в быту. Не перегружайте электросети одновременным включением большого количество электроприборов, не оставляйте без присмотра включенные газовые приборы, курите только в специально отведенных для этого целей местах, не бросайте окурки из окон многоквартирных домов, а также балконов, не оставляйте малолетних детей одних без присмотра.

Если заметили начинающийся пожар, об этом надо незамедлительно сообщить по телефонам «101» или «01» в пожарную охрану, либо по единому телефону экстренных служб «112».