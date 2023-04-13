Держали в магазине до приезда помощи. В Анапе прохожие поймали грабителя и передали полиции

Сейчас подозреваемый находится под стражей Фото из архива КП

В Анапе арестовали грабителя, который попытался вынести деньги из кассы магазина. Подозреваемого задержали на месте преступления. Но поймать мужчину смогли не полицейские, а обычные прохожие.

В тот день ничего не предвещало беды. Как вдруг в местный хозяйственный магазин ворвался неизвестный мужчина. В руках он держал предмет, похожий на нож, и тут же начал им размахивать. В магазине находилась женщина-продавец, которой посетитель угрожал до подоспевшей помощи.

Известно, что мужчина пришел в магазин за деньгами. Он попытался забрать наличные из кассы магазина. Но «подзаработать» и скрыться не успел. И все благодаря бдительности прохожих.

В те минуты проходившие мимо магазина жители услышали отчаянные крики женщины. Не растерявшись, прохожие бросились на помощь продавцу. Им удалось помешать грабителю, который планировал сбежать. Так, мужчину закрыли в магазине и держали до того, как на место приедет полиция. Прибывшие правоохранители забрали мужчину и повезли в отдел на допрос.

- В настоящее время следственным подразделением ОМВД России по городу Анапе в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 162 УК РФ «Разбой», - сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

Теперь подозреваемому грабителю грозит серьезный срок – до 10 лет лишения свободы. Сейчас мужчина находится под стражей.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» сообщала о том, что в Геленджике полиция разыскивает мужчину, напавшего с пистолетом на продавца и охранника. Неизвестный ворвался в аптеку, угрожая работникам, забрал деньги из кассы и сбежал. Происшествие засняли камеры видеонаблюдения.