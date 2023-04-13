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13 апреля 2023 7:45

Отмененные решения и больше 10 замечаний. Появились подробности, за что в Сочи судью Валерия Слуку лишили мантии

В Сочи судья, которого досрочно лишили мантии за плохую работу, может обжаловать решение
Евгения ХИЛЬКО
Евгения ХИЛЬКО
Судья шесть лет занимал должность заместителя председателя Центрального районного суда Сочи.

Судья шесть лет занимал должность заместителя председателя Центрального районного суда Сочи.

В Сочи судья, которого лишили мантии за плохую работу, может вернуть свою мантию. У Валерия Слуки, шесть лет занимавшего должность заместителя председателя Центрального районного суда Сочи, еще есть возможность вернуть свой статус. Напомним, в феврале 2023 года стало известно о том, что квалификационная коллегия судей Краснодарского края лишила досрочно полномочий служителя Фемиды.

Как удалось узнать KP.RU, впервые внимание на его работу обратили в 2021 году. Дело в том, что у Валерия Слуки было очень много обжалованных и отмененных решений. В адрес судьи не раз выносили частные определения, что говорило, прежде всего, о его формальном подходе к исполнению должностных обязанностей. Он не раз грубо нарушал нормы процессуального права - например, мог не вызвать свидетелей по делу или не провести опрос одной из сторон.

- В 2021 году в его адрес было вынесено шесть частных определений и замечаний, а в 2022-м - уже восемь частных определений, - пояснила «Комсомольской правде» - Кубань» руководитель объединенной пресс-службы судебной системы Краснодарского края Мария Пирогова.

Судью предупреждали неоднократно, чтобы он обратил внимание на замечания и сделал работу над ошибками. Но изменений не последовало. В итоге началась проверка - экспертам пришлось поднять все дела, изучены отмененные решения. Квалифколлегия рассмотрела итоговое дело, и лишила Валерия Слуку судейских полномочий и четвертого квалификационного класса.

Но, разумеется, с таким решением Валерий Слука не согласен, он считает его несправедливым, потому, вероятно, поборется за свой статус.

СПРАВКА «КП»

Слука Валерий Александрович родился в Усть-Лабинске Краснодарского края. В 2004 году Указом Президента России был назначен на должность судьи на 3-летний срок полномочий, в 2008 году – на неограниченный срок.

С 2014 года он шесть лет занимал должность заместителя председателя Центрального районного суда Сочи.

Также ему был присвоен 4-й квалификационный класс судьи.

С ЧЕГО ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ

Полномочия прекратили досрочно. В Сочи судья Валерий Слука лишен мантии за нарушения в работе

В Сочи после проверки судью досрочно лишили полномочий за нарушения в работе (подробнее)

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