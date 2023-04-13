Отмененные решения и больше 10 замечаний. Появились подробности, за что в Сочи судью Валерия Слуку лишили мантии

Судья шесть лет занимал должность заместителя председателя Центрального районного суда Сочи.

В Сочи судья, которого лишили мантии за плохую работу, может вернуть свою мантию. У Валерия Слуки, шесть лет занимавшего должность заместителя председателя Центрального районного суда Сочи, еще есть возможность вернуть свой статус. Напомним, в феврале 2023 года стало известно о том, что квалификационная коллегия судей Краснодарского края лишила досрочно полномочий служителя Фемиды.

Как удалось узнать KP.RU, впервые внимание на его работу обратили в 2021 году. Дело в том, что у Валерия Слуки было очень много обжалованных и отмененных решений. В адрес судьи не раз выносили частные определения, что говорило, прежде всего, о его формальном подходе к исполнению должностных обязанностей. Он не раз грубо нарушал нормы процессуального права - например, мог не вызвать свидетелей по делу или не провести опрос одной из сторон.

- В 2021 году в его адрес было вынесено шесть частных определений и замечаний, а в 2022-м - уже восемь частных определений, - пояснила «Комсомольской правде» - Кубань» руководитель объединенной пресс-службы судебной системы Краснодарского края Мария Пирогова.

Судью предупреждали неоднократно, чтобы он обратил внимание на замечания и сделал работу над ошибками. Но изменений не последовало. В итоге началась проверка - экспертам пришлось поднять все дела, изучены отмененные решения. Квалифколлегия рассмотрела итоговое дело, и лишила Валерия Слуку судейских полномочий и четвертого квалификационного класса.

Но, разумеется, с таким решением Валерий Слука не согласен, он считает его несправедливым, потому, вероятно, поборется за свой статус.

СПРАВКА «КП»

Слука Валерий Александрович родился в Усть-Лабинске Краснодарского края. В 2004 году Указом Президента России был назначен на должность судьи на 3-летний срок полномочий, в 2008 году – на неограниченный срок.

С 2014 года он шесть лет занимал должность заместителя председателя Центрального районного суда Сочи.

Также ему был присвоен 4-й квалификационный класс судьи.

С ЧЕГО ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ

Полномочия прекратили досрочно. В Сочи судья Валерий Слука лишен мантии за нарушения в работе

В Сочи после проверки судью досрочно лишили полномочий за нарушения в работе (подробнее)