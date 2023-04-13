Стал известен новый клуб звезды ФК «Краснодар» Матвея Сафонова

Фото пресс-службы ФК Краснодар

Футбольный клуб «Краснодар» готовится к распродаже. Уже летом «быки» попрощаются с несколькими лидерами. Об этом заявил инсайдер Иван Карпов. Так он объяснил желание Сергея Галицкого развивать клуб. Самый простой способ – продажа игроков. На вырученные деньги бизнесмен будет содержать команду.

«Краснодар» эту информацию никак не комментировал. Но инсайдер заверил, что первый кандидат на продажу – Эдуард Сперцян, второй – Матвей Сафонов. Звездой сборной России интересуется петербургский «Зенит». Но его смущает запросы «быков». Ранее сообщалось, что «быки» запросили за футболиста 40 млн долларов.

Также «Зенит» интересуется вратарем московского «Локомотива», Ильей Лантратовым. Его отступные составляют всего 5,5 млн евро. Это почти в три раза меньше трансферной стоимость Матвея Сафонова. Она составляет 15 млн. По этому показателю он входит в топ-5 самых дорогих российских игроков.

При этом представители «Зенита» уже опровергли информацию об интересе к игрокам.

- Данные об интересе к указанным футболистам - это дезинформация, - заявил генеральный директор петербуржцев Александр Медведев в интервью агентству РИА Новости.

Добавим, что действующее соглашение Матвея Сафонова с «Краснодаром» рассчитано до лета 2026 года.