В Новороссийске осудят жителя, избившего школьника в маршрутке за неуважение к женщинам

Пассажир набросился с кулаками на школьника Фото: кадр из видео

В Новороссийске завершили расследование дела о нападении на 16-летнего подростка в маршрутке. Теперь мужчину, ударившего школьника, будут судить. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Напомним, все произошло 8 марта в маршрутке, проезжавшей по улице Бирюзова. В тот вечер пассажир общественного транспорта набросился с кулаками на 16-летнего подростка. По словам очевидцев, причиной агрессии стало то, что школьник не уступал никому место в заполненной маршрутке.

Как выяснилось, разъяренный пассажир во время конфликта не менее двух раз ударил подростка руками по лицу. У пострадавшего парня, по словам мамы, появились синяки под глазами и был сломан зуб. Родители подростка сразу обратились в полицию и написали заявление на пассажира, напавшего на их сына.

О происшествии в городской маршрутке начали активно сообщать в соцсетях и СМИ. Публикациями сразу заинтересовались следователи, которые завели уголовное дело по статье о хулиганстве. Самого мужчину начали разыскивать и спустя несколько дней задержали. Им оказался 43-летний местный житель.

- Обвиняемый полностью признал свою вину, раскаялся в содеянном и изъявил желание загладить причиненный вред несовершеннолетнему, - ранее сообщали в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

После допроса было решено отправить мужчину под домашний арест. Сейчас расследование дела завершено. Теперь обвиняемый предстанет перед судом и выслушает приговор.

С ЧЕГО ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ

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