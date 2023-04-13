Чтобы дрон не нашел. В Горячем Ключе волонтеры начали изготавливать маскнашлемники

Маскировку делают руками, на что уходит немало времени и сил.

Чтобы облегчить службу военным, которые живут в полевых условиях, неравнодушные жители Краснодарского края отправляют гуманитарные грузы. Зачастую в посылки кладут вещи и снаряжение, которые просят сами бойцы. В Горячем Ключе начали изготавливать маскнашлемники. Потому сейчас волонтеры ищут мастериц, умеющих вязать крючком. Их помощь сейчас, как никогда, нужна. Ведь нашлемники в прямом смысле слова могут спасти жизнь бойцов.

- Сейчас все чаще на передовой стали использовать дроны. Потому, чтобы скрыться от противника, нашим бойцам требуется дополнительная маскировка. В частности, она нужна на шлемы, которые бликуют. С высоты квадрокоптеры с легкостью могут вычислить человека. Потому мы получили новый запрос от военнослужащих - прислать нашлемники, которые по сути нужны абсолютно каждому бойцу на линии соприкосновения, - рассказывает «Комсомольской правде» - Кубань» волонтер сообщества "Голубка" Ольга Брейт.

Маскировка привязывается к этой заготовке, а после изделие крепится к подрамнику шлема.

Сами нашлемники делают по принципу плетения маскировочных сетей - на заготовленную "паутинку" привязывают нарезки ткани камуфляжной расцветки. Для каждой местности, где базируются наши ребята, они разные.

- Есть несколько типов - "лес", "поля" и "городская среда". Где-то требуется больше зеленого, а где-то он категорически запрещен, - объясняет Ольга Брейт. - Но как раз-таки сейчас у нас не хватает основы для маскнашлемников - той самой "паутинки", в которую уже вплетается ткань. Эту сеточку нигде не найти, делаем ее вручную. Но рук не хватает.

Сейчас куплены и собраны необходимые материалы, заготовлены нарезки тканей. А волонтеры ищут тех, кто умеет вязать крючком.

БУДЬ В КУРСЕ!

Присоединиться к доброму делу могут все желающие.

Группа сообщества волонтеров "Голубка" есть в Telegram и Whatsapp, где есть все схемы и описание плетения.

Также вы можете связаться по телефону 8-989-817-40-14 (Ольга Брейт) и 8-918 641-62-94 (Светлана Райхруд).