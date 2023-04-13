Скрывает эмоции и борется за честность. Психолог составила портрет Матвея Сафонова

Матвей Сафонов Фото пресс-службы ФК Краснодар

Матвею Сафонову всего 24 года, а он уже – звезда сборной России и футбольного клуба «Краснодар». Уже несколько лет за парнем охотятся клубы из европейских топ-лиг. Но «быки» не опускают воспитанника.

Последний оффер в Краснодар прилетал год назад – от «Зенита». Но черно-зеленые запросили за вратаря 40 млн евро. Петербуржцы отказались. А Матвей Сафонов остался на Кубани.

По данным инсайдера Ивана Карпова, сменить клубную подписку вратарь может летом. «Краснодар» думает об аренде вратаря в клуб, выступающий в еврокубках. Это нужно, чтобы голкипер проявил себя и получил оффер от топ-клуба.

Портал Трансфермаркт оценивает вратаря в 15 млн евро. По этому показателю он входит в пятерку самых дорогих игроков с российским паспортом.

«КП» – Кубань» обратилась к физиономисту, чтобы узнать, готов ли Матвей Сафонов к переезду в Европу. Он составил психологический портрет футболиста по фото.

- У него широкий, но короткий нос. Это означает, что Матвей – коммуникабельный парень. При этом он настоящий трудяга, – объясняет эксперт.

Также у вратаря большие и широкие глаза. По словам психолога, это означает, что голкипер – борец за честность и справедливость. Он постоянно оценивает обстановку и фокусируется на работе.

- Еще у Матвея маленькие губы. Вероятно, он скрывает свои эмоции и чувства, держит в себе, – заключает специалист.