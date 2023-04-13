«Не хотите, ешьте Турцию!» Цена на клубнику в Краснодаре добралась до 1400 рублей за килограмм

Самую дорогую клубнику в Краснодаре продают на Сенном рынке. Фото: Оксана КАДОЧНИКОВА

Шеф-повар Ивлев потерял бы дар речи. Недавно он возмущался высокой цене на клубнику в Краснодаре. Говорил, что 500 рублей за лукошко – это дорого. Но стоимость ягоды в середине апреля и не думает падать. Напротив, только набирает обороты. Так, на Сенном рынке алую красавицу продают за 1 400 рублей за килограмм. Правда, это не кубанская клубника, а с теплиц Адыгеи.

- Крупная – 840, мелкая – 500 за контейнер. Попробуйте, сладкая, - говорит продавщица. – Растят в теплицах, только сегодня ее собирали, свежая.

Действительно, ягодка вкусная. Но цена!

- Не хотите, ешьте Турцию, - отрезает женщина.

Рядом на прилавках можно найти турецкую и греческую. Она вполне доступна. Всего 250 рублей за килограмм.

- Мед, - отмечает владелец торговой точки.

Но ягода ожидаемо уступает по вкусовым качествам выращенной в Адыгее. Покупатели обходят стороной и ту, и другую. Знают, что заморская будет невкусной, зря потратишь деньги. Местная же пока большинству недоступна.

- Будем ждать, когда пойдет белореченская, - вздыхают покупатели.

Кубанская ягода из Белореченского района уже есть, но в небольшом объеме. На рынках ее почти нет. В основном закупают рестораны и кафе для приготовления десертов. Цена ранней клубнички в среднем 900-1000 рублей за килограмм. Производители могут скинуть до 800 рублей.

- Мы получили первый урожай в марте в маленьких объемах. Около 100 килограммов в неделю, - рассказал «КП»-Кубань» руководитель фермерского хозяйства Игорь Богородцкий из Белореченского района. – Цена складывается из спроса и предложения. Это основы рыночных отношений, о которых не мешало бы знать критикам. Мало клубники – дорогая ягода, много – становится дешевле. Ну и второе – это себестоимость. Сейчас продают кубанскую клубнику, которая выращена в теплицах. Это высокие расходы для фермера. К тому же любой несезонный продукт стоит всегда дорого. И ни один фермер не в состоянии регулировать цены на рынке.

Аграрии говорят, что цена на клубнику рухнет в мае. Тогда начнет созревать ягода в обычных теплицах, пойдет и грунтовая.

В Сочи за килограмм ягоды попросят 300 рублей. Фото: Олег УМАРОВ

- Раннюю клубнику выращивают единицы. У них ограниченный урожай, а в «балаганах» она только отцвели и начала зеленеть. В конце апреля-начале мая будет больший объем, который насытит рынок и обвалит цены. Оптом будут продавать за 250 рублей, грунтовую и вовсе за 70. Но это приблизительная стоимость. Как будет на самом деле, покажет время, - уверен руководитель НП «Партнерство развития крестьянских (фермерских) хозяйств личных подсобных хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов» в Белореченском районе Юрий Сапегин.

Так что любителям клубники осталось подождать около месяца. Тогда местная клубника станет доступнее, а турецкая потихоньку уйдет с прилавков кубанских рынков до следующей весны.

КСТАТИ

В Сочи цена на заграничную клубнику 300 рублей за килограмм. Местная на курорт почти не добирается.