Моются даже в полях. Жена участника СВО изготавливает сухой душ для военных

Галина с февраля занимается изготовлением сухого душа для участников СВО.

Помощь участникам спецоперации оказывают не только большие организации, но и неравнодушные жители края. 36-летняя Галина Елгушиева из Динского района будучи женой бойца СВО, долго думала, как можно помочь ребятам. Увидев, как волонтеры из Крыма делают сухие (армейские) души, решила попробовать их изготовить самой.

- Отправной точкой стало то, что мой 45-летний супруг уехал в зону спецоперации. Он отправился туда добровольцем в октябре прошлого года. У мужа уже был боевой опыт, 20 лет назад он служил в морской пехоте, потому решил, что сейчас должен вновь помочь защитить страну, - рассказывает «Комсомольской правде» - Кубань» Галина Елгушиева. - В соцсетях увидела, как девушки из Крыма изготавливают сухой душ. Технология изготовления простая.

Когда была возможность, Галина спросила у мужа - оказывается, такие гигиенические комплекты крайне необходимы на передовой. Особенно в преддверии лета.

Набор умещается на ладони.

Дело в том, что у военных, выполняющих боевые задачи, далеко не всегда в полевых условиях есть возможность помыться и привести себя в порядок. Брать с собой бутылки с водой неудобно, да и неразумно. Потому на помощь бойцам и отправили «сухой душ». Главное преимущество перед мылом – его не нужно смывать.

- Для создания гигиенического набора нужно не так много. В качестве основы использую дарнит (полотно, которое изготавливается на основе синтетических волокон - прим.ред.). Его я заказываю оптом большими рулонами, затем нарезают на небольшие куски, которых хватит, чтобы обтереть все тело. А пропитываю материал я специальным гелем, который используют для ухода за лежачими больными, - объясняет женщина. - Также я научилась вакуумировать воду. Она нужна, чтобы вспенить губку. В комплект добавляем ватные палочки, о них просили сами военные.

На передовую от Галины уехала несколько таких коробок.

Сухой душ крайне компактный - умещается на ладони. Но за такие комплекты военные не устают благодарить.

- Это чувство заботы и теплоты! Они нам так нужны на передовой, – говорили солдаты.

С февраля Галина в зону СВО отправила уже две тысячи таких комплектов. И уже приступила к изготовлению новой партии.

- Расходников закупила много, - добавляет Галина. - По моим расчетам должно хватить на 3-4 тысячи наборов.

Напомним, ранее сообщалось, что в Горячем Ключе волонтеры начали изготавливать маскнашлемники.

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