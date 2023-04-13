Крошечные апартаменты по цене квартиры в Москве продают в Сочи

Фото с сервиса Avito

Жилье в Сочи уже стоит дороже, чем в Дубае. Метры на побережье Черного моря уходят за космические суммы. За квадрат просят от 300 тысяч до миллиона рублей. И это даже не элитные ЖК. Там ценник может быть еще выше – до 1,5 млн.

Поэтому самый популярный вид недвижимости на курорте – студии или апартаменты. Их отличают небольшая площадь, скромные цены и удобства, как бассейн во дворе и пейзажный вид на море.

Так на курорте выставили на продажу студию площадью 10 кв. м. Каждый метр обойдется покупателю в 680 тысяч. За эти деньги он получит косметический ремонт и даже мебель: стул, кровать и телевизор.

Правда, наслаждаться видами из окна не получится. Его просто нет. Чтобы увидеть свет, потребуется выйти на крыльцо. Зато владелец обещает пять минут ходьбы до моря и круглогодичный бассейн и сауну во дворе.

А еще на территории есть ресторан – на 100 мест. Это первая береговая линия. Приобрести жилья можно как за наличку, так и в ипотеку. При первоначальном взносе 1,36 млн ежемесячный платеж составит 51 тысячу рублей. Вносить его придется 30 лет.