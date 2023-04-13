Погода в Краснодаре на Пасху 16 апреля 2023 года: в праздничный день прекратятся дожди

Погода на Пасху порадует. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Краснодарский край продолжает заливать. До 15 апреля в регионе объявлено штормовое предупреждение. В ближайшие дни на Кубани пройдут сильные дожди, прогремят грозы, а ветер усилится до 20-22 м/с. Обильные осадки могут привести к подъему рек и подтоплениям в Лабинском, Мостовском, Отрадненском, Усть-Лабинском, Курганинском, Апшеронском и Белореченском районах.

Но на Пасху погода даст передышку. 16 апреля в большинстве районов Краснодарского края небо расчистится и выглянет солнце.

- Мы ожидаем, что днем температура воздуха прогреется до +14...+19 градусов. Дожди в праздничный день прекратятся, но это будет временно, - рассказала «КП»-Кубань» начальник отдела гидрометобеспечения Краснодарского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Светлана Попова.

Уже в понедельник, 17 апреля, в регион вновь набегут тучи, пойдут осадки. При этом температура воздуха немного снизится.