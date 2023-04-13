Подвернула ногу на уроке, а через два дня умерла. Трагическую историю 10-летней школьницы в Адыгее собрали в одном видео

Аида занималась спортом Фото: Личный архив

Правоохранительные органы шерстят школу, где училась 10-летняя Аида Джолова, и больницы, куда она обращалась. После фатального для девочки урока физкультуры она трижды попадала к врачам. Но в итоге скончалась с диагнозом сепсис и стафилоккоковая пневмония. Впрочем, родные ставят под сомнение вывод паталогоанатома в Майкопе, потому что Аида прекрасно себя чувствовала до травмы ноги.

Все произошло 22 марта. Аида - спортсменка, и к травме ноги не отнеслась серьезно. В тот же день с больной ногой она даже пошла на тренировку по баскетболу. Но вечером боль стала невыносимой, и родители повезли ее в приемный покой участковой ЦРБ Красногвардейского района Адыгеи.

Однако дежурный врач там обследовал ее на глаз, не сделав ни одного диагностического исследования, необходимого при травме. Он отправил ее домой, греть больную ногу солевым компрессом.

Но это только ухудшило состояние Аиды. На утро у нее поднялась температура до 38 градусов, а по телу пошли странные темные пятна.

Родители решили найти более профессионального доктора в соседнем Краснодарском крае, и привезли дочь в травмпункт Усть-Лабинска. Здесь хирург сделал Аиде необходимый рентген, обнаружил перелом и загипсовал больную ногу.

Однако совершенно упустил наличие странных пятен по телу ребенка.

Между тем, к вечеру 24 марта Аида и вовсе начала бредить. Ее конечности и губы стали синюшного цвета. Тогда родители позвонили в скорую.

Приехавшие медики сразу поняли, что с девочкой происходит что-то плохое и повезли ее в реанимацию. Через несколько часов Аида умерла в больнице.

- Моему ребенку сделали вскрытие и оно показало, что у нее начался сепсис. То есть все врачи вокруг не просчитали такое развитие ситуации после перелома, - рассказала мама девочки Саида "КП"-Кубань".

Аиду не вернуть, но ее родные хотят справедливого разбирательства и наказания для тех, кто позволил так нелепо погибнуть ребенку, буквально сгореть за два дня.

Следком и прокуратура начали совместную проверку по факту смерти Аиды Джоловой.

"КП"-Кубань" будет следить за развитием ситуации.

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