"Убивать и пытать кота в прямом эфире": Полиция Краснодара проверяет ролик о жестоком обращении с домашними животными

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- На этом канале будем убивать и пытать Барсика с Муркой, – говорится в сообщении в телеграм-канале. Его автор неизвестен. Но ведется блог от женского лица. Но имена не называются.

Канал создан три дня назад – 10 апреля. Первая запись – мучения Барсика. Следом автор предлагает подписчикам определить наказание для кота: дать мочу, не кормить весь день или оглушить ударом. Затем появляется опрос. Участники канала выбирают судьбу кота, а автор уже действует.

- Если завтра не будет 90 подписчиков, буду бить их плеткой. Наберется – смягчу наказание, – пишет автор.

И подписки приходят. За трое суток – более 300 человек. Они следят за жизнью животных в реальном времени. И голосуют, пока автор выкладывает фото с ножами на фоне котов. Установить локацию по снимкам нереально.

Не исключено, что действия происходят в Краснодаре. Об этом заявляют крупные телеграм-каналы. При этом подтверждения информации еще нет.

- В полицию Краснодара поступило 9 обращений граждан об обнаружении в сети Интернет и популярных мессенджерах информации о фактах возможного жестокого обращения с домашними животными, которые были зафиксированы на опубликованных в указанных источниках видеозаписях., – рассказал «КП» – Кубань» официальный представитель УВД по Краснодару Артем Коноваленко. – В настоящее время проводятся необходимые мероприятия по установлению фактического места инцидента, личности автора публикации, обстоятельств и мотивов его действий. По окончанию разбирательства будет принято законное процессуальное решение.

Параллельно автор ведет еще один канал. Он посвящен хомякам. Там девушка испытывает на прочность уже грызунов.