Стало известно о состоянии сына экс-начальника полиции Краснодара, повторившего смертельное ДТП спустя шесть лет

Шесть лет назад пьяный водитель выжил, как и сейчас. Фото: ГУВД по Краснодарскому краю

23-летний водитель Mercedes-Benz Александр Семенов выжил после аварии. 18 марта на огромной скорости он не вписался в поворот в районе Тонкого мыса под Геленджиком. Как потом показали исследования, за рулем он был пьян. Вместе с ним в машине ехала девушка Полина Х. Она погибла. Возбуждено уголовное дело и даже передано в Следком из-за резонанса.

Однако пока допросить водителя внедорожника пока не удалось. В тяжелом состоянии он попал в краевую больницу №1. Александру Семенову грозила ампутация ноги, ее зажало при ударе машины о дерево. Но врачи спасли конечности.

- 5 апреля его перевели из реанимации в травматологию. Отмечается положительная динамика, - сообщил "КП"-Кубань" источник, знакомый с ситуацией.

Шесть лет назад Александр Семенов, тогда еще даже не имевший водительских прав, в аналогичной аварии не получил даже царапины.

Александр Семенов принимал участие во всех начинаниях депутата ЗСК

29 июня в 4:30 утра 2017 года в Краснодаре на улице Дзержинского в районе Талалихина за рулем Range Rover он проигнорировал знаки и влетел в «Газель» с дорожными рабочими. Как показало следствие, Семенов в то утро тоже был пьян. Внедорожник, оформленный, как и сейчас, на его мать Ольгу Семенову - бывшую депутата гордумы Краснодара - от удара загорелся. Но малолетний водитель сумел выскочить из него раньше.

Тогда шесть лет назад Александра Семенова судили, но приговор трудно назвать ощутимым наказанием за пьяную езду со смертельным исходом. Ему дали три года тюрьмы условно. Но этот срок почти сразу списали с учетом домашнего ареста под следствием.

В итоге Семенов снова попал в полицейские сводки с новым набором пострадавших. Хотя по делу, которое сейчас расследуется правоохранителями, ему может грозить уже совсем другой и реальный срок.

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