Бросился заметать следы в квартире после 10 ножевых: подробности жуткой расправы над продавцом приставки в Краснодаре

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Эта жуткая история наделала шума в Краснодаре. В элитном жилом комплексе в центре города зарезали парня. Это случилось около десяти часов утра в четверг, 13 апреля.

Известно, что Иван продавал Sony PlayStation 5, которая обошлась ему в 50 тысяч рублей. Объявление выставил на популярной площадке. Покупателя нашел быстро. И сразу договорился о встрече – у себя дома.

Но вместо денег получил 10 ударов ножом. Убийца действовал быстро. Пока студент ушел за приставкой в зал, он схватил нож на кухне и рванул за продавцом. Бил, куда попало: в шею, руки, туловище.

- Мы даже ничего не слышали. Никаких конфликтов, криков. Узнали о случившемся, когда увидели полицейских, – делились соседи.

За пару минут убийца нанес около десяти ударов. 18-летний парень скончался на месте. А несостоявшийся покупатель взялся за тряпки и салфетки. Он оттирал пол от крови. Но так и не скрыл следы. На месте эксперты обнаружили десятки отпечатков пальцев, следы обуви и крови.

Помимо приставки, убийца прихватил ноутбук, наушники, рюкзак и телефон. Его он выбросил на выходе из подъезда вместе с ножом – орудием убийства. Обнаружила брата сестра, когда вернулась с работы. И сразу вызвала полицию.

- Следственным отделом по Западному округу города Краснодара СКР по краю возбуждено уголовное дело по факту убийства. В настоящее время по уголовному делу следователем проводится полный комплекс необходимых следственных действий, направленных на установление личности подозреваемого, а также мотивов совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается, – рассказали «КП» – Кубань» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.