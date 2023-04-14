Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСочиСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСочиСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Краснодар
+13°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество14 апреля 2023 8:12

Без разрезов и осложнений. Опухоль размером с перепелиное яйцо удалили 7-летнему ребенку врачи Новороссийска

В Новороссийске 7-летнему пациенту удалили опасную опухоль размером с перепелиное яйцо без разрезов
Оксана КАДОЧНИКОВА
Хирурги Новороссийска помогли ребенку с опухолью кишечника. Фото: ГБУЗ ГБ № 1 Новороссийска.

Хирурги Новороссийска помогли ребенку с опухолью кишечника. Фото: ГБУЗ ГБ № 1 Новороссийска.

Врачи Новороссийска избавили 7-летнего ребенка от мучений. Юный пациент поступил в больницу №1 города-героя в плохом состоянии. У него был низкий гемоглобин, анемия, начались кровотечения из заднего прохода. После осмотра выяснилось - в кишечнике школьника выросла опухоль диаметром около 25 мм. Она-то и отравляла жизнь ребенку. После осмотра выяснилось, что новообразование было доброкачественным.

- Перед врачами встал вопрос о необходимости удаления образования. Эндоскопическая операция при таких больших опухолях может быть опасна, тем более для ребенка. Но обычное хирургическое вмешательство - тоже. Оценив риски, доктора решили применить первую процедуру, - рассказали в пресс-службе ГБУЗ ГБ № 1 Новороссийска.

Опухоль удалили эндоскопически. Фото: ГБУЗ ГБ № 1 Новороссийска.

Опухоль удалили эндоскопически. Фото: ГБУЗ ГБ № 1 Новороссийска.

С помощью эндоскопического оборудования хирурги удалили опасную опухоль из прямой кишки пациента. Операция прошла успешно, без кровотечений и осложнений. Состояние ребенка больше не вызывает тревоги у родителей и медиков.

- Теперь он может жить полноценной жизнью, без кровотечений и снижения гемоглобина, - отметили в больнице.

КАРТИНА ДНЯ