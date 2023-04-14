Без разрезов и осложнений. Опухоль размером с перепелиное яйцо удалили 7-летнему ребенку врачи Новороссийска

Хирурги Новороссийска помогли ребенку с опухолью кишечника. Фото: ГБУЗ ГБ № 1 Новороссийска.

Врачи Новороссийска избавили 7-летнего ребенка от мучений. Юный пациент поступил в больницу №1 города-героя в плохом состоянии. У него был низкий гемоглобин, анемия, начались кровотечения из заднего прохода. После осмотра выяснилось - в кишечнике школьника выросла опухоль диаметром около 25 мм. Она-то и отравляла жизнь ребенку. После осмотра выяснилось, что новообразование было доброкачественным.

- Перед врачами встал вопрос о необходимости удаления образования. Эндоскопическая операция при таких больших опухолях может быть опасна, тем более для ребенка. Но обычное хирургическое вмешательство - тоже. Оценив риски, доктора решили применить первую процедуру, - рассказали в пресс-службе ГБУЗ ГБ № 1 Новороссийска.

Опухоль удалили эндоскопически. Фото: ГБУЗ ГБ № 1 Новороссийска.

С помощью эндоскопического оборудования хирурги удалили опасную опухоль из прямой кишки пациента. Операция прошла успешно, без кровотечений и осложнений. Состояние ребенка больше не вызывает тревоги у родителей и медиков.

- Теперь он может жить полноценной жизнью, без кровотечений и снижения гемоглобина, - отметили в больнице.