Что такое биометрия и чем она выгодна клиентам банков

Биометрия клиентов позволяет перевести финансовые услуги в цифровую среду Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Летом 2018 года был запущен механизм удаленной идентификации, разработанный Банком России. Этому запуску предшествовало создание Единой биометрической системы, с использованием которой и проводится биометрическая идентификация физических лиц. С тех пор прошло почти пять лет, и клиенты многих банков уже по достоинству оценили преимущества удаленной идентификации. Выясняем с теми читателями, которые еще не подключились к системе, нужна ли она именно им.

Что же это такое?

Единая биометрическая система – это цифровая платформа, которая позволяет удалённо идентифицировать человека по его биометрическим данным. К таким параметрам относится изображение лица и слепок голоса. Причем обрабатываются они вместе, а не по отдельности, что позволяет определить живого человека, исключив имитацию его биометрии в цифровом канале.

Биометрия клиентов позволяет перевести финансовые услуги в цифровую среду, повысить доступность финансовых услуг для потребителей, особенно это актуально для людей с ограниченными возможностями здоровья, пожилых и маломобильных граждан, жителей отдаленных населенных пунктов. В то же время, регистрация и использование системы является бесплатным и добровольным для клиентов банков.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Какие финансовые задачи можно решить с помощью биометрии

Один из главных плюсов биометрии – это ее однократное прохождение. Человеку достаточно один раз посетить отделение любого банка, участвующего в системе, чтобы потом пользоваться всеми функциями этой удобной опции.

Например, после прохождения биометрии, человек в дальнейшем сможет обращаться дистанционно в любой банк – его данные уже будут в единой системе и ему не придется лично посещать отделение и предоставлять паспорт. Это существенно экономит время, а также становится иногда единственной возможностью в полной мере пользоваться финансовыми продуктами жителям отдаленных небольших населенных пунктов, где нет представительств банков.

Разнообразен и список банковских услуг, которые можно получить при помощи удаленной идентификации. Так, после сравнения лица и голоса человека с ранее внесенными в Единую биометрическую систему данными, он сможет, не приходя в банк, получить кредит, открыть счет или сделать перевод. В некоторых банках уже доступна такая функция и при оформлении ипотеки – с помощью биометрии клиент сможет удаленно подписать договор и стать счастливым новоселом.

Как и где пройти биометрию

Сдать биометрические данные может любой совершеннолетний гражданин. Для этого необходимо:

- обратиться в офис банка-участника системы с паспортом и СНИЛС;

- пройти регистрацию на портале «Госуслуги» (самостоятельно или в офисе банка);

- подписать согласие на обработку персональных данных;

- сделать фотографию и запись голоса в офисе банка.

После проверки полученные данные будут переданы в Единую биометрическую систему, и вы сможете в полной мере пользоваться опциями удаленной идентификации.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Обратите внимание на то, что у некоторых банков есть собственные системы, идентифицирующие клиента с помощью биометрии. Регистрируясь в такой внутренней базе банка, человек не будет иметь доступ к услугам других финансовых организаций. Поэтому при обращении в банк конкретизируйте, в какую именно систему хотите подать биометрию.

Для помощи тем, кто хочет пройти идентификацию, на сайте одного из банков есть специальный раздел «Единая биометрическая система», где все желающие могут посмотреть подробную инструкцию, как это сделать, а также почитать другую полезную информацию.

Главное – безопасность

В сфере финансовых услуг одним из ключевых критериев является безопасность. Человеку важно знать, что его средства, а также персональные данные под надежной защитой. Как сообщает Банк России на своем сайте, процедура удаленной идентификации гражданина с помощью Единой биометрической системы надежно защищена от взлома и мошенничества с помощью высоких стандартов защиты информации. Биометрические данные гражданина предаются в систему по защищенному отечественными криптоалгоритмами каналу связи и хранятся в зашифрованном виде в обезличенной форме отдельно от других персональных данных, таких как Ф.И.О., паспорт, СНИЛС и другие. Мобильное приложение Единой биометрической системы также имеет встроенные криптографические средства защиты информации, которые соответствует всем требованиям законодательства РФ в сфере защиты информации.

Некоторые граждане задаются вопросом, можно ли обмануть систему, используя, например, фотографию человека или запись его голоса. Как поясняет Банк России, для надежности и безопасности при проведении идентификации используется алгоритм, позволяющий проверять, что перед камерой находится живой человек. При удаленной идентификации у пользователя появляется окно для видеозаписи и случайно сгенерированная последовательность цифр, которую нужно прочесть вслух на камеру. Система сравнит эту запись с образцами, хранящимися в Единой биометрической системе, и сообщит банку степень совпадения. Данная проверка служит дополнительным фактором, обеспечивающим предотвращение несанкционированного доступа к биометрическим данным, хранящимся в Единой биометрической системе.

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