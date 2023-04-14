Пасхальные яйца размером с пальму появились у храмов Сочи

Дизайн напоминает «Фаберже» Фото: Олег УМАРОВ

Сочи в этом году готовится к Пасхе, как никогда раньше. На улицах начали появляться новые инсталляции, а на деревьях появились пасхальные яички разных размеров. Но больше всего туристов и местных жителей удивили гигантские яйца рядом с соборами.

- Их установили в соборах князя Владимира, Михаила Архангела, в храме иконы Божией Матери «Всех скорбящих радость» и в монастыре «Крестова Пустынь», - сообщили в пресс-службе администрации Сочи.

Яйца высотой в пальму, а дизайн напоминает «Фаберже». Кстати, «скорлупа» открывается и внутри можно увидеть различные иконы.

Помимо этого, в разных частях курорта устанавливают небольшие пасхальные яйца, а главный проспект города теперь украшают деревья с тематикой праздника.

На Платановой аллее появились настоящие «яичные деревья». На веточках висят множество цветных маленьких яиц. А ночью дерево загорается различными огоньками.

На курорте появились «яичные деревья» Фото: Олег УМАРОВ

Убранство не осталось без внимания жителей и гостей курорта. Многие оценили подход к празднику со стороны властей. В соцсетях люди пишут, что «Сочи — вообще креативный город». Также, по мнению пользователей, в городе «не хватает только пасхального кролика или куличиков».

Напомним, что праздничные богослужения состоятся во всех 36 храмах Сочи. А общественный транспорт продолжит работу до 03:00 часов ночи 16 апреля.