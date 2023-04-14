Полный список дорог, где идут ремонты в Краснодаре. Фото: пресс-служба администрации города

В Краснодаре продолжают ремонтировать дороги. На более 20 улицах строительная техника приводит в порядок проезжие части и тротуары. Работы идут по трем направлениям. Помимо ямочного ремонта на ул. Круговой от ул. Красных партизан до кладбища, специалисты прокладывают новые полотна в рамках проекта «Безопасные качественные дороги» и реконструируют семь объектов. Часть работ планируют завершить в мае, некоторые продлятся до конца года. Составили список дорог, по которым пока без пробок не проедешь.

РЕМОНТ ПО ПРОЕКТУ «БЕЗОПАСНЫЕ КАЧЕСТВЕННЫЕ ДОРОГИ»

- ул. им. Чернышевского от ул. 40 лет Победы до ул. им. Жлобы

- ул. Первомайская от ул. Российской до ул. им. Чернышевского

- ул. им. Орджоникидзе от ул. им. Кирова до ул. Рашпилевской и от ул. Красноармейской до ул. Мира

- ул. им. Шевченко от ул. Степной до ул. Красной (ст.Елизаветинская)

- ул. Спортивная от ул. МОПР до ул. Ипподромной

- ул. им. Дзержинского от ул. им. Лузана до ул. Шоссе Нефтяников

- ул. им. Толбухина от ул. Темрюкской до пр. 2-й Линии

- ул. Советская от ул. Седина до ул. Рашпилевской

- ул. Длинная от ул. им. Братьев Игнатовых до ул. Садовой

- ул. им. Братьев Дроздовых от ул. Базовская Дамба до дома № 69 по ул.Вишняковой

- ул. Новая от ул. Старокубанской до ул. им. Димитрова

- ул. Бургасская от ул. им. Айвазовского до ул. Старокубанской

- ул. Молодежная (х. Ленина)

- ул. им. Ленина от ул. Красной до ул. Мира

- ул. Карасунская от ул. им. Орджоникидзе до ул. Конечной (ПМР).

Работы обещают завершить в конце мая 2023 года.

РЕКОНСТРУКЦИЯ

Строительство пешеходного перехода в районе ККБ № 2 на Красных Партизан

Оно началось в начале 2023 года. Подземный пешеходный переход оборудуют лифтами и пандусами для маломобильных граждан. Тут же отремонтируют тротуары и обновят остановки, построят парковку. На время работ жителям района предложены альтернативные пути объезда. Завершить строительство подземного пешеходного перехода планируют до конца лета.

Строительство подземного пешеходного перехода на Красных Партизан. Фото: пресс-служба администрации Краснодара

Ул. Александровская от ул. Букетной до ул. Константиновской в пос. Плодородном-2

Здесь заасфальтируют гравийную проезжую часть, обустроят широкие тротуары и велодорожки, появится освещение, переустроят инженерные сети, выполнят озеленение. Ремонт завершат до конца лета 2023 года.

Ул. им. Циолковского от ул. им. Гастелло до ул. им. Репина

Вместо гравийной дороги появится двухполосная дорога с асфальтом шириной 7 метров. Участок полностью перекрыли для движения, поэтому горожанам нужно использовать альтернативные пути. Реконструкция завершится до конца мая 2023 года.

Реконструкция на улице Александровская. Фото: пресс-служба администрации Краснодара

Ул. Ратной Славы от ЖК «Прованс» до ул. Тверской

В поселке Российском появится новый заасфальтированный участок дороги на ул. Ратной Славы длиной 1,4 км. Специалисты построят велодорожки, тротуары, сети освещения, высадят деревья. Завершить реконструкцию планируют в 2023 году.

Проезд от ул. Симферопольской до ул. им. Демуса, а также ул. Симферопольской от ул. Новороссийской до ул. Уральской

Общая протяженность участка составляет около 1,3 км. На этом участке расширят проезжую часть и железнодорожный переезд, оборудуют разворотное кольцо, остановочные пункты. Закончат работы в этом году.

Ул. Зиповская от ул. им. Байбакова до ул. Московской

Здесь построят асфальтобетонную четырехполосную дорогу шириной 14 метров с тротуарами, велодорожками и парковками. Но перед этим занялись переустройством инфраструктуры - сетей связи и освещения, электро- и теплоснабжения, канализации, газо- и трубопроводов. Планируется, что реконструкция завершится в третьем квартале 2023 года.

Ул. Домбайская от ул. 1-го Мая до ул. им. Героев-Разведчиков

На этом участке заменяют около 1 километра дорожного полотна, обустроят разворотное кольцо, диспетчерский пункт и конечную остановку общественного транспорта, а также сделают уличное освещение, построят ливневую канализацию и тротуары, переустроят инженерные сети. Все работы завершат к началу осени.