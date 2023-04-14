Золотые купола и уникальные святыни. Пять храмов Анапы, которые поражают своей красотой

В Анапе можно посетить храмы с редкими мощами. Фото: t.me/kurortanapa

Пасха — важнейший для всех христиан праздник. В этом году его будут отмечать 16 апреля. Традиционно, в этот день ночью верующие отстаивают молитву, а уже утром начинают разговляться. Для того, чтобы съесть праздничную еду, предварительно ее нужно освятить, поэтому православные несут куличи и крашенные яйца в храмы в Великую субботу. Мы собрали подборку церквей в Анапе, которые поражают своей красотой.

Храм святого Онуфрия Великого

Храм святого Онуфрия Великого – это памятник истории и культуры XIX века федерального значения. Он пережил много войн, разрушений и восстановлений. Само здание впервые начали строить в 1830 году с повеления императора Николая I.

Храм святого Онуфрия Великого. Фото: t.me/kurortanapa

- 12 июня 1837 года храм был освящен во имя преподобных Онуфрия Великого и Петра Афонского. В сентябре того же года храм посетил император Николай I, где в честь царствующей особы был отслужен торжественный молебен, - сообщили в пресс-службе мэрии Анапы.

В 1855 в ходе Крымской войны храм почти полностью разрушили, но в 1874 в новоотстроенном здании снова начались богослужения. Неприятности храм пережил и в 20 веке. В 1964 году его полностью закрывали, но спустя небольшой промежуток времени, в 1991 богослужения снова возобновляли.

Храм Святой Великомученицы Варвары

Храм Святой Великомученицы Варвары находится в пригороде Анапы, в поселении Варваровка. Его особенность заключается в том, что рядом находится святой источник, где любой желающий может попить воду и даже взять ее с собой.

Храм Святой Великомученицы Варвары. Фото: t.me/kurortanapa

- В храме находится икона святой Матроны Московской с частицей мощей. На территории есть часовня, воскресная школа и трапезная, - рассказали в мэрии курорта.

Храм святого Серафима Саровского

Храм святого Серафима Саровского – приходский храм Анапского благочиния Новороссийской епархии Русской православной церкви. Его архитектура выдержана в псковско-новгородском стиле XII—XIV века.

Храм святого Серафима Саровского. Фото: t.me/kurortanapa

В храме можно посмотреть на Православную библиотеку Кирилла и Мефодия, посетить православную школу для детей и взрослы, пожертвовать и вещи и даже помочь беженцам.

Храм иконы Божией Матери «Державная»

Храм иконы Божией Матери «Державная» – это новая, одноглавая церковь, стилизующая формы московского зодчества. Она входит в комплекс храма святого равноапостольного великого князя Владимира.

Храм иконы Божией Матери «Державная». Фото: t.me/kurortanapa

Храм вмещает более 500 человек. Он находится в новом жилом районе города Анапа с большой плотностью населения.

Армянская апостольская церковь

Армянская апостольская церковь — это невероятной красоты храм, который находится в живописнейшем месте Анапы на возвышенности в селе Гайкодзор. Здесь установлен «Хачкар» в честь строительства церкви и дружбы между армянским и русским народами.

Армянская апостольская церковь. Фото: t.me/kurortanapa

В этом году в Армении отмечали Пасху 9 апреля. Хоть праздники и не совпали в датах, но этот храм просто необходимо посетить всем людям, которые любят красивую