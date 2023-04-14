Убийца с сайта объявлений жестоко расправился с 18-летним парнем за приставку PlayStation в Краснодаре

Фото: соцсети погибшего

Жуткое убийство случилось в элитном жилом комплексе в Краснодаре. На улице Октябрьской убийца хладнокровно расправился с 18-летним студентом.

Известно, что парень продавал приставку. Объявление он разместил на популярном сервисе. Просил за нее несколько десятков тысяч рублей. И получил выгодное предложение от покупателя.

Они договорились о встрече дома у владельца. Покупатель хотел проверить приставку. Около десяти часов утра в четверг, 13 апреля, он стоял на пороге квартиры Ивана.

Пока владелец ушел за PlayStation, убийца рванул на кухню. Он схватил нож и побежал за парнем, нанеся ему не менее 10 ударов. Бил «покупатель» без разбора. Сперва ударил в шею, затем – по туловищу.

Пока жертва истекала кровью, грабитель заметал следы. Он взялся за тряпку и принялся мыть полы. Но с задачей не справился и только оставил улики. Всего следователи насчитали несколько десятков следов убийцы, включая подошву от обуви и заканчивая салфетками с кровью.

Вместе с приставкой убийца прихватил ноутбук, игровую мышку, наушники, рюкзак и телефон. Гаджет он выбросил на улице, но не привлек внимания местных жителей.

По словам соседей, об убийстве они узнали уже вечером, когда погибшего нашла сестра. Она вернулась с работы и застала брата на полу. Он уже не подавал признаков жизни.

- Следственным отделом по Западному округу города Краснодара СКР по краю возбуждено уголовное дело по факту убийства. В настоящее время по уголовному делу следователем проводится полный комплекс необходимых следственных действий, направленных на установление личности подозреваемого, а также мотивов совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается, – рассказали «КП» – Кубань» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Сейчас следователи устанавливают личность и мотивы убийцы.