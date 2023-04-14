500 тысяч на лечение не дождался. Изрезанный ножом школьник почти два года ждет компенсацию от мучителя

Доказать свою невиновность мужчина не смог - приговор вступил в законную силу.

Изрезанный в Армавире школьник последние два года занимается восстановлением после полученной травмы. Напомним, в июне 2021 года во дворе жилой многоэтажки на 17-летнего юношу напал пьяный незнакомец. Он ранил подростка ножом из-за фразы, брошенной в его сторону. После случившегося нападавший сбежал, но его все же поймали и осудили. По данным KP.RU, свой первый приговор 28-летний Марат Г. услышал еще осенью 2021 года. За "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью" ему дали три года колонии общего режима. Пострадавшему подростку присудили 500 тысяч рублей в качестве морального ущерба.

Вот только компенсацию юноша так и не увидел. Чтобы не платить, его мучитель трижды обжаловал приговор. По словам осужденного, в суде не было доказано, как состояние опьянения, в котором он находился во время преступления, повлияло на его поведение.

- Кроме того, мужчина настаивал, что поводом для нападения стал как раз-таки сам подросток, который пытался познакомиться с его гражданской женой, не реагируя на замечания, - говорится в решении суда.

Потому мужчина просил смягчить ему наказание и требовал снизить исковые требования представителя пострадавшего, мол, семья слишком большую сумму указала. Однако жалобу не удовлетворили.

- Установлено, что осужденный ударил ножом юношу, попав в брюшную полость. Из-за чего парень получил серьезное повреждение печени.Он даже перенес клиническую смерть. После травмы подросток поставил крест на мечте - он хотел стать военным, - говорил в суде представитель пострадавшего подростка. - К тому же сейчас ему требуется дорогая реабилитация.

Потому срок нападавшему не скостили, да и компенсацию не снизили.

Решение суда официально вступило в законную силу. Вот только сам школьник услышал лишь извинения - деньги так и не получил. По данным KP.RU, приставы объявили мужчину должником, открыв на него исполнительное производство.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Россиянин изрезал подростка ножом во дворе многоэтажки и скрылся

У школьника - ранения брюшной полости и грудной клетки, травма печени (подробнее)

КСТАТИ

Дедушка два года совращал внучку, а потом заявил, что она сама виновата в этом

Мужчину уже осудили (читайте далее)