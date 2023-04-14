«Это тяжелая мужская работа». Боец СВО из Горячего Ключа получил медаль и благодарность от главы ЛНР

Денис Ермаков с государственной наградой. Фото: Кубанское казачье войско

30-летний Денис Ермаков ушел на передовую в сентябре прошлого года добровольцем. Долгих полгода он служил в секретном подразделении, а получив осколочное ранение в поясницу во время тяжелого боя, вернулся домой. За успешное выполнение задач специальной военной операции казак из Горячего Ключа получил медаль «За Отвагу» и благодарность от главы ДНР Леонида Пасечника.

- Не мог не пойти. Знал, что там нужна моя помощь, - говорит боец. – Я всегда хотел связать свою жизнь с армией, отслужил срочку на Крайнем Севере. Думал пойти на контракт, но не смог без родных.

За «ленточкой» бойцу с позывным «Глад» помогали мысли о маме, любимой женщине и семилетней дочери. А еще хорошая физическая подготовка. Денис увлекается армреслингом, универсальным боем и занимается в казачьем центре единоборств «Медведь».

- Это очень тяжелая мужская работа – защищать свою Родину и мирное население новых территорий. Человек, который там не был, он не поймет. Слова не передадут всего, - признается казак.

Денис отмечает, что солдат и офицеров поддерживали поставки гуманитарной помощи со всей страны. Посылки и письма придавали моральных сил и не давали забыть о том, что бойцов ждут и в них верят люди из разных уголков страны.

- За это огромная благодарность от меня. Думаю, что и ребята, с которыми я служил, присоединяться к моим словам, - отметил Денис.

Сейчас доброволец восстанавливается после ранения, возвращается к мирной жизни. Он планирует вернуться в окопы вновь. Главное, чтобы здоровье не подвело. А пока его ждет радостное событие – он и его любимая женщина подали заявление в загс и скоро сыграют свадьбу.