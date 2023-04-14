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Общество14 апреля 2023 13:37

Следком Адыгеи возбудил дело после внезапной смерти 10-летней школьницы, повредившей ногу на физкультуре

Прокуратура республики взяла ход его расследования под свой контроль
Евгения ОСТРАЯ
Евгения ОСТРАЯ
Аида умерла через два дня после травмы ноги

Аида умерла через два дня после травмы ноги

Фото: Личный архив

Следственный отдел Гиагинского района Адыгеи после смерти 10-летней Аиды Джоловой возбудил уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности". Аида подвернула ногу на уроке физкультуры 22 марта и стала чувствовать себя все хуже. Через два дня она умерла.

- С целью установления точной причины смерти проводится судебно-медицинская экспертиза. По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств имевших место событий, - сообщили в ведомстве.

Напомним, после фатального для девочки урока физкультуры она трижды попадала к врачам. Но в итоге скончалась с диагнозом сепсис и стрептококковая пневмония. Впрочем, родные ставят под сомнение вывод патологоанатома в Майкопе, потому что Аида прекрасно себя чувствовала до травмы ноги.

А вот перелом, который все-таки у нее был, в приемном отделении Красногвардейской больницы сначала не обнаружили. Вернее, даже не искали, отпустив девочку домой делать солевой компресс.

После повторного обращения в больницу соседнего Усть-Лабинска у Аиды все-таки нашли перелом, но уже не заметили необратимого сепсиса. У девочки по всему телу, начиная с больной ноги, пошли синюшные пятна. Но хирург, гипсовавший ее ногу, это проигнорировал.

24 марта Аиды не стало. Она умерла в реанимации Красногвардейской ЦРБ, когда ее снова повезли за спасением к врачам. Посмертное вскрытие показало, что ее убил сепсис на фоне стрептококковой пневмонии.

Однако более детальная экспертиза покажет, что на самом деле было в этом диагнозе для Аиды смертельно, а главное, как это могло случиться.

Прокуратура республики взяла расследование смерти Аиды под свой контроль.

С ЧЕГО ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ

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