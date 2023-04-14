Следком Адыгеи возбудил дело после внезапной смерти 10-летней школьницы, повредившей ногу на физкультуре

Аида умерла через два дня после травмы ноги Фото: Личный архив

Следственный отдел Гиагинского района Адыгеи после смерти 10-летней Аиды Джоловой возбудил уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности". Аида подвернула ногу на уроке физкультуры 22 марта и стала чувствовать себя все хуже. Через два дня она умерла.

- С целью установления точной причины смерти проводится судебно-медицинская экспертиза. По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств имевших место событий, - сообщили в ведомстве.

Напомним, после фатального для девочки урока физкультуры она трижды попадала к врачам. Но в итоге скончалась с диагнозом сепсис и стрептококковая пневмония. Впрочем, родные ставят под сомнение вывод патологоанатома в Майкопе, потому что Аида прекрасно себя чувствовала до травмы ноги.

А вот перелом, который все-таки у нее был, в приемном отделении Красногвардейской больницы сначала не обнаружили. Вернее, даже не искали, отпустив девочку домой делать солевой компресс.

После повторного обращения в больницу соседнего Усть-Лабинска у Аиды все-таки нашли перелом, но уже не заметили необратимого сепсиса. У девочки по всему телу, начиная с больной ноги, пошли синюшные пятна. Но хирург, гипсовавший ее ногу, это проигнорировал.

24 марта Аиды не стало. Она умерла в реанимации Красногвардейской ЦРБ, когда ее снова повезли за спасением к врачам. Посмертное вскрытие показало, что ее убил сепсис на фоне стрептококковой пневмонии.

Однако более детальная экспертиза покажет, что на самом деле было в этом диагнозе для Аиды смертельно, а главное, как это могло случиться.

Прокуратура республики взяла расследование смерти Аиды под свой контроль.

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