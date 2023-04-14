Во время основного сезона отпусков ограничений движения из-за ремонта не планируется. Фото: t.me/avtodorgk

Жителей России, которые летом устремятся на юг страны, ждут хорошие новости. На Кубани трассу М-4 «Дон», по которой автопутешественники добираются до Черного моря, не будут ремонтировать. Во всяком случае дорожники обещают. Ранее в «Автодоре» рассказали, график ремонтных работ составили таким образом, чтобы минимизировать ограничения движения для автопутешественников.

Трасса М-4 «Дон» в Краснодарском крае: какие ограничения, где ремонт, где пробки, как объехать

Как говорят в ГК «Автодор», в 2023 году будут отремонтировано 367 километров дорог. Из них 253,4 километра - это участки на трассе М-4 «Дон». Чтобы облегчить путь отдыхающим (а дороги точно будут загружены из-за роста турпотока), решено график дорожных работ скорректировать. На время отпусков техника шуметь на трассе не будет.

- Кроме того, пропускная способность М-4 к пику сезона отпусков станет выше за счет открытия движения по развязкам в Геленджике и сдачи Дальнего западного обхода Краснодара, - сказали в «Автодоре».

Действительно, движение по Дальнему западному обходу Краснодара запустят на полгода раньше намеченного срока. Автомобили смогут проехать по участку в штатном режиме уже на майских праздниках.

- После реконструкции в пик летнего сезона автомобили будут ехать по двум полосам в сторону Краснодара, в том числе съезжая с Дальнего западного обхода, - рассказали в «Автодоре».

Напомним, что схему движения на трассе М-4 «Дон» в Кабардинке изменили из-за строительства развязки. Для машин закрыли примыкание для съезда в село.

Кстати, ранее «Комсомолка» рассказывала, как в Краснодарском крае объехать пробки к Черному морю. Мы составили подробную карту альтернативных путей.

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