В Краснодаре задержали убийцу, который зверски зарезал 18-летнего студента из-за Play Station

Фото: соцсети погибшего

Больше суток в Краснодаре искали убийцу 18-летнего парня. Его зверски зарезали в собственной квартире в четверг, 13 апреля. Убийца нанес студенту 10 ударов, одни пришлись в шею, другие – по туловищу.

Пока продавец истекал кровью, «покупатель» заметал следы. Он вымыл полы, но наследил. Оставил несколько десятков отпечаток: одни – следами от обуви, другие – пальцами и салфетками, пропитанные кровью. Они были разбросаны по квартире и даже на улице – в ближайшем мусорном баке.

Спустя семь часов брата нашла сестра. Она вернулась с работы, но ей никто не открывал. Сразу за порогом она нашла тело парня. Он уже не подавал признаков жизни.

Известно, что парень продавал Play Station 5. Объявление разместил на популярном сервисе. Новый гаджет стоит от 50 тысяч рублей. Но Иван просил сильно меньше – из-за износа приставки. Она была подержанной.

Покупатель нашелся быстро. Они договорились о встрече дома у студента. Чтобы проверить товар. Пока Иван ушел за Play Station 5, убийца рванул на кухню и взялся за нож.

- Пока молодой человек подключал устройство для проверки его работоспособности, подозреваемый нанес потерпевшему множественные ножевые ранения, убив его. Затем фигурант похитил из квартиры электронные устройства и скрылся с места происшествия, - сообщили КП - Кубань в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Убив парня, мужчина забрал гаджет, а с ним прихватил ноутбук, наушники, игровую мышку и телефон погибшего. Его убийца выбросил в бак вместе с салфетками и тряпками.

- В настоящее время подозреваемый задержан, с ним проводятся необходимые следственные действия. Следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу. По месту жительства фигуранта проведен обыск, в ходе которого следователем обнаружены и изъяты похищенные им предметы. С учетом обстоятельств совершенного преступления, в отношении фигуранта в ходе следствия будет проведена психолого-психиатрическая экспертиза, - добавили в ведомстве.

Убийцей оказался 34-летний уроженец Оренбургской области. Оперативники быстро вышли на след преступника. Его засекли по камерам. И задержали.