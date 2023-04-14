Сбежавший в Израиль Семен Слепаков* сурово наказан за свой длинный язык

Семен Слепаков. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Чувство юмора подвело Семена Слепакова. Длинный язык все же привел квнщика в список иноагентов. Минюст России не оставил без внимания антироссийские заявления, которые артист делал из Израиля.

Особенно расстроила бывших поклонников Слепакова его «Колыбельная». В песне шоумен в глумливой манере издевался над матерями российских солдат. Надо сказать, что композиция вызвала бурную реакцию. В адрес исполнителя летят проклятья и по сей день.

- Слепаков - совершенно запредельная гнида и сволочь, - цитирует kp.ru радиоведущего Армена Гаспаряна.

- Сема, а давай выдай что-то подобное про мать израильского солдата. Очень хочется посмотреть, как долго продлится после этого твое пребывание на земле обетованной, - высказался по этому поводу журналист Андрей Сидорчик.

Неуместной и издевательской счел сатиру и колумнист "Комсомольской правды" Александр Гришин.

- Сема выдал совершеннейшую эталонную мерзость - вот эту свою «Колыбельную», окрещенную им «сатирической». В тексте которой он, выступая от имени России, Родины-матери, глумливо поет про русских солдат убаюкивающей песенкой для трехлетнего малыша. Никакая это не сатира, а мерзость какая-то, гниль, вонь, слизь, пляски на могилах и издевательства над настоящими матерями, похоронивших своих сыновей-героев...- написал Гришин на сайте kp.ru.

Семен Слепаков сбежал из страны практически сразу же после начала событий в Украине. Он быстро сделал израильское гражданство не только себе, но и всей своей семье. Поэтому, считает, что больше с Россией его ничего не связывает. Ну разве что язык, на котором он говорит и поет свои чудовищные песни.

*Минюст РФ включил Максима Галкина и Семена Слепакова в список физлиц-иноагентов