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Общество15 апреля 2023 7:09

Японский сад в парке Галицкого: самый большой за пределами страны Восходящего солнца

В Краснодаре не спадает ажиотаж вокруг посещения Японского сада в парке Галицкого
Оксана КАДОЧНИКОВА
Японский сад открыт 30 марта.

Японский сад открыт 30 марта.

Фото: Виталий ТИМКИВ

Долгожданное открытие Японского сада в парке Галицкого состоялось 30 марта. За более чем две недели локацию посетили тысячи человек. Ради того, чтобы попасть сюда, люди готовы стоять в длинных очередях с шести утра.

В саду установлены беседки для отдыха.

В саду установлены беседки для отдыха.

Фото: Виталий ТИМКИВ

Просто так в Японский сад не попасть, нужен QR-код. Взять электронный билет можно только при входе. Одномоментно погулять по дорожкам Японского сада, могут не более 200 человек. Как только количество посетителей уменьшается, то запускают новых.

Здесь можно познакомиться с традиционными японскими верованиями.

Здесь можно познакомиться с традиционными японскими верованиями.

Фото: Виталий ТИМКИВ

При входе гости попадают в сухой ландшафтный сад Карэсансуй. ПО форме он квадратный, в нем растут можжевельники, повсюду установлены камни разных размеров – в японской традиции они играют большую роль. Как и вода, которой в виде водопадов и водоемов очень много на прогулочной территории.

Территория утопает в цветах.

Территория утопает в цветах.

Фото: Виталий ТИМКИВ

Японский сад нельзя представить без необычной восточной архитектуры. Здесь построены храм для медитаций Дзадзэн-до и Сад Дзэн, традиционный японский дом Коминка. Здание ресторана тоже хранит в себе черты Японии, в нем будут готовить традиционные блюда этой страны.

С террасы открывается вид на пруд.

С террасы открывается вид на пруд.

Фото: Виталий ТИМКИВ

Правила посещения Японского сада:

Открытие в 6.30

На один телефон – один код

По одному билету можно пройти вдвоем

Дети до 6 без QR- кода

Инвалиды 1 и 2 группы без QR- кода + 1 сопровождающий

На вход дается 30 минут

Работает до 23.30, запускают до 21:30.

Здания построены в японском стиле.

Здания построены в японском стиле.

Фото: Виталий ТИМКИВ

Тем, кто еще не смог полюбоваться на красоты Японского сада, предлагаем совершить фотопрогулку.

Место для уединения и медитации.

Место для уединения и медитации.

Фото: Виталий ТИМКИВ

Белый песок - символ воды.

Белый песок - символ воды.

Фото: Виталий ТИМКИВ

Внутри храма.

Внутри храма.

Фото: Виталий ТИМКИВ

В японском саду много воды.

В японском саду много воды.

Фото: Виталий ТИМКИВ

На прогулку приходят семьями.

На прогулку приходят семьями.

Фото: Виталий ТИМКИВ

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