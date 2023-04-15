Японский сад в парке Галицкого: самый большой за пределами страны Восходящего солнца

Японский сад открыт 30 марта. Фото: Виталий ТИМКИВ

Долгожданное открытие Японского сада в парке Галицкого состоялось 30 марта. За более чем две недели локацию посетили тысячи человек. Ради того, чтобы попасть сюда, люди готовы стоять в длинных очередях с шести утра.

В саду установлены беседки для отдыха. Фото: Виталий ТИМКИВ

Просто так в Японский сад не попасть, нужен QR-код. Взять электронный билет можно только при входе. Одномоментно погулять по дорожкам Японского сада, могут не более 200 человек. Как только количество посетителей уменьшается, то запускают новых.

Здесь можно познакомиться с традиционными японскими верованиями. Фото: Виталий ТИМКИВ

При входе гости попадают в сухой ландшафтный сад Карэсансуй. ПО форме он квадратный, в нем растут можжевельники, повсюду установлены камни разных размеров – в японской традиции они играют большую роль. Как и вода, которой в виде водопадов и водоемов очень много на прогулочной территории.

Территория утопает в цветах. Фото: Виталий ТИМКИВ

Японский сад нельзя представить без необычной восточной архитектуры. Здесь построены храм для медитаций Дзадзэн-до и Сад Дзэн, традиционный японский дом Коминка. Здание ресторана тоже хранит в себе черты Японии, в нем будут готовить традиционные блюда этой страны.

С террасы открывается вид на пруд. Фото: Виталий ТИМКИВ

Правила посещения Японского сада:

Открытие в 6.30

На один телефон – один код

По одному билету можно пройти вдвоем

Дети до 6 без QR- кода

Инвалиды 1 и 2 группы без QR- кода + 1 сопровождающий

На вход дается 30 минут

Работает до 23.30, запускают до 21:30.

Здания построены в японском стиле. Фото: Виталий ТИМКИВ

Тем, кто еще не смог полюбоваться на красоты Японского сада, предлагаем совершить фотопрогулку.

Место для уединения и медитации. Фото: Виталий ТИМКИВ

Белый песок - символ воды. Фото: Виталий ТИМКИВ

Внутри храма. Фото: Виталий ТИМКИВ

В японском саду много воды. Фото: Виталий ТИМКИВ