Японский сад в парке Галицкого: самый большой за пределами страны Восходящего солнца

Японский сад открыт 30 марта.
Фото: Виталий ТИМКИВ
Долгожданное открытие Японского сада в парке Галицкого состоялось 30 марта. За более чем две недели локацию посетили тысячи человек. Ради того, чтобы попасть сюда, люди готовы стоять в длинных очередях с шести утра.
В саду установлены беседки для отдыха.
Фото: Виталий ТИМКИВ
Просто так в Японский сад не попасть, нужен QR-код. Взять электронный билет можно только при входе. Одномоментно погулять по дорожкам Японского сада, могут не более 200 человек. Как только количество посетителей уменьшается, то запускают новых.
Здесь можно познакомиться с традиционными японскими верованиями.
Фото: Виталий ТИМКИВ
При входе гости попадают в сухой ландшафтный сад Карэсансуй. ПО форме он квадратный, в нем растут можжевельники, повсюду установлены камни разных размеров – в японской традиции они играют большую роль. Как и вода, которой в виде водопадов и водоемов очень много на прогулочной территории.
Территория утопает в цветах.
Фото: Виталий ТИМКИВ
Японский сад нельзя представить без необычной восточной архитектуры. Здесь построены храм для медитаций Дзадзэн-до и Сад Дзэн, традиционный японский дом Коминка. Здание ресторана тоже хранит в себе черты Японии, в нем будут готовить традиционные блюда этой страны.
С террасы открывается вид на пруд.
Фото: Виталий ТИМКИВ
Правила посещения Японского сада:
Открытие в 6.30
На один телефон – один код
По одному билету можно пройти вдвоем
Дети до 6 без QR- кода
Инвалиды 1 и 2 группы без QR- кода + 1 сопровождающий
На вход дается 30 минут
Работает до 23.30, запускают до 21:30.
Здания построены в японском стиле.
Фото: Виталий ТИМКИВ
Тем, кто еще не смог полюбоваться на красоты Японского сада, предлагаем совершить фотопрогулку.
Место для уединения и медитации.
Фото: Виталий ТИМКИВ
Белый песок - символ воды.
Фото: Виталий ТИМКИВ
Внутри храма.
Фото: Виталий ТИМКИВ
В японском саду много воды.
Фото: Виталий ТИМКИВ
На прогулку приходят семьями.
Фото: Виталий ТИМКИВ