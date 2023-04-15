Самолет не смог вылететь из Сочи в Москву из-за проблемы с двигателем

Самолет так и не взлетел. Фото: Олег УМАРОВ

Из Сочи 14 апреля в 13:43 часов должен был вылететь самолет в Шереметьево, Москва. Полет осуществляла авиакомпания “Победа”. Однако самолет так и не взлетел.

При выполнении взлета экипажем воздушного судно, в начале разбега по взлетно-посадочной полосе загорелось табло «ENGINE CONTROL». Это означает, что требуется срочное сервисное обслуживание двигателя.

Капитан самолета принял решение остановиться в районе рулежной дорожки (это часть летного поля аэродрома, специально подготовленная и предназначенная для руления и буксировки воздушных судов - от Авт.). Пробег составил примерно 500 метров и экипаж выполнил возврат на стоянку.

Пассажирам рейса предоставили резервное воздушное судно авиакомпании. Вылет по маршруту состоялся в 15:01 часов. Причину происшествия выясняют специалисты авиакомпании.

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Аэропорт Сочи данную ситуацию не комментирует.

Ранее сообщалось, что самолет Сочи – Самара не взлетел в назначенное время из-за проблем с компьютером. Инцидент произошел 9 октября 2022 года с бортом «Уральских авиалиний». Всего на борту находились 134 пассажира, среди них было 7 детей, а также члены экипажа. В результате рейс задержался на час: вместо назначенных 15:40 в Самару он прилетел в 16:50.