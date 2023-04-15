Убийца нашел 18-летнего парня через сервис объявлений. Фото: соцсети

В Краснодаре подозреваемого в убийстве 18-летнего студента арестовали на два месяца. Ленинский районный суд удовлетворил ходатайство следствия.

- Рассмотрев материалы, суд заключил фигуранта под стражу на срок два месяца, - рассказали в Объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.

34-летний уроженец Оренбургской области обвиняется в зверском убийстве молодого человека. Он зарезал его в квартире, куда пришел, чтобы купить у парня игровую приставку. Нанес 10 ударов ножом, был по телу и голове. Окровавленное тело нашла сестра погибшего.

- Пока молодой человек подключал устройство для проверки его работоспособности, подозреваемый нанес потерпевшему множественные ножевые ранения, убив его. Затем фигурант похитил из квартиры электронные устройства и скрылся с места происшествия, - сообщили КП - Кубань в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

После этого полиция начала поиск убийцы. Мужчину вычислили по камерам видеонаблюдения. Он прихватил с собой гаджет, а также ноутбук, наушники, игровую мышку и телефон погибшего. Мобильник "покупатель" выбросил в бак вместе с салфетками и тряпками.

- По месту жительства фигуранта проведен обыск, в ходе которого следователем обнаружены и изъяты похищенные им предметы. С учетом обстоятельств совершенного преступления, в отношении фигуранта в ходе следствия будет проведена психолого-психиатрическая экспертиза, - добавили в ведомстве.