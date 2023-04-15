Пляжи забиты, и это не сезон. Что происходит в Сочи 15 апреля

Пляжи в Сочи 15 апреля. Фото: Олег УМАРОВ

Стоило солнцу пригреть, как на пляжи курортных городов Краснодарского края высыпали туристы. Берег моря в Сочи забит почти как в начале сезона. Люди наслаждаются морским воздухом, в купальниках принимают солнечные ванны. Попробовать водичку пока желающих нет. Оно и понятно - ее температура пока не дотягивает до комфортной, всего +10 градусов. Но южное солнце припекает все сильнее. Воздух 15 апреля прогрелся до +22 градусов.

- Сегодня по-настоящему летняя погода. Экватор весны. Официально туристический сезон не начался, но людей на набережной и пляжах очень много, - говорят очевидцы.

Скопление людей наблюдается в районе Морпорта, но и подальше от центра туристы не прочь отдохнуть.

В Анапе чуть холоднее. Солнечно и ветрено. Море немного волнуется, но вода кристально чистая. Отдыхающие пока не рискуют окунуться, больше прохаживаются вдоль берега.

- Температура воздуха +17 градусов, на небе ни облачка. И вполне ожидаемо, что в такой теплый день на пляж высыпало очень много людей. Десятки, сотни человек в Витязево и Джемете, - рассказал блогер Андрей Маковозов.

В Анапе началась подготовка к сезону, рабочие выставляют пляжные конструкции.