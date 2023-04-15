Что нельзя освящать на Пасху: священник рассказал об особенностях праздничных ритуалов

Верующие готовят к Пасхе традиционные продукты. Фото: ИВАНОВА Диана

Наступающая Пасха - один из центральных церковных праздников. Верующие с особым трепетом готовятся к нему - готовят куличи и мясные блюда, красят яйца. Вместе с духовной радостью приходит и телесная. После Светлого Христова Воскресенья заканчивается пост, который длится 42 дня.

- По окончании Пасхального богослужения священник читает две молитвы: одну на благословение сыра и яиц, другую – на благословение мясной пищи. Стоит сразу отметить, что пасхальные продукты не освящаются, как чаще всего говорят, речь идет о благословении пищи. То есть, ни яйца, ни куличи, ни мясные блюда не становятся освященными и уж тем более священными, но благословленными, - рассказал настоятель храма блаженно Матроны Московской в Краснодаре иерей Даниил Коровяков.

Традиция благословлять угощения на Пасху - давняя. В храм приносят классические пасхальные блюда – творожные пасхи-пирамидки, окрашеные яйца, куличи, мясные блюда. Так верующие благодарят Бога. Яйца обычно перекрашивают в красный цвет, красиво декорируют. Стоит внимательно отнестись к термонаклейкам, предупреждают священнослужители.

- Во- первых, в них яйца портятся в разы быстрее, во-вторых, нередко наклейки имеют изображения Христа, святых, храмов, которые после чистки яйца бездумно попадают в мусор, что недопустимо, - отмечает священник.

Праздник Пасхи не обходится без угощений из мяса. Они напоминают о ветхозаветном «агнце» – барашке. Его по указанию Божьему нужно было испечь в ночь перед уходом евреев из Египта, а его кровью окропить косяки дверей, чтобы уберечь своих первенцев от смерти.

- Мы – члены Православной Церкви видим его как прообраз Агнца Божьего – Господа нашего Иисуса Христа, отдавшего Себя в жертву за все человечество. В Церкви Новозаветной вместо кровавого ветхозаветного жертвоприношения агнца совершается Бескровная Жертва – Евхаристия – Таинство Причащения, - отмечает иерей Даниил Коровяков.

Также может быть благословлены печенье, овощи, фрукты конфеты, пряники. Но они не обязательны. Что нельзя приносить на Пасху в храм, так это ключи от машин и квартир, деньги и драгоценности.

- Подобное совершенно неприемлемо, поскольку похоже на какие-то оккультные или языческие верования, которые не имеют ни малейшего отношения к вере человека и, скорее, являются действием греховным, - говорит священник.

Также в корзинки с продуктами не стоит класть иконы и крестики. Для освящения этих предметов существую свои ритуалы, которые совершаются отдельно. Лучше не приносить с собой алкоголь, это противоречит смыслу благочестивого праздника.

- Хотелось бы подвести итог всему написанному и отметить, что ни мясо, ни куличи, ни яйца, приготовленные дома и принесенные на освящение никак не являются смыслом празднования Пасхи Христовой. Только тот, кто готовился к этому дню со всей церковью, кто причащается в этот день святых Тела и Крови Христовых, тот и вкушает истинную Пасху Христову, - рассказал настоятель краснодарского храма.