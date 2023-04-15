Митрополит Екатеринодарский и Кубанский Григорий поздравил православных с праздником Пасхи

Митрополит Кубанский и Екатеринодарский Григорий. Фото: Кубанская митрополия

ПАСХАЛЬНОЕ ПОСЛАНИЕ

митрополита Екатеринодарского и Кубанского Григория

пастырям, монашествующим, казачеству и мирянам

Кубанской митрополии

Русской Православной Церкви

Возлюбленные о Господе всечестные отцы, боголюбивые иноки и инокини, христолюбивое казачество, братья и сестры!

От всего сердца поздравляю вас со Светлым Христовым Воскресением и приветствую вечными словами, исполненными веры и Пасхальной радости:

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!

Сегодня нас вновь объединило торжество Пасхи Христовой, и мы, завершив поприще Великого поста, с ликованием славословим Христа Воскресшего, даровавшего нам Вечную жизнь.

Воскресение Христово - это не просто событие, произошедшее около двух тысяч лет назад, а реальность, которая имеет отношение к каждому человеку. Именно через спасительную веру в Господа Иисуса Христа, в Его страдания и крестную смерть ради спасения каждого из нас и Его Воскресение вся наша земная жизнь обретает смысл.

Нынешнюю Пасху мы встречаем в непростых условиях, когда наши братья-казаки и воины не щадя своих жизней отстаивают интересы нашей Родины и защищают веру православную на тех самых землях, за которые воевали наши предки. И как это бывало во все времена, скорби, выпавшие на русских людей и Церковь, должны еще больше сплотить народ вокруг Христа Воскресшего, укрепить в нас веру.

Всем нам, верующим во Христа, ни при каких трудностях и испытаниях не следует опускать руки, но приводить на память и в сердце слова, сказанные апостолом Павлом: «Всё могу в укрепляющем меня Иисусе Христе». (Флп., 4:13).

Пусть Пасхальная радость даст нам уверенность в победе и послужит утешением тем, кто потерял на поле боя родных и близких, ведь чудо Воскресения Христова свидетельствует, что у Бога нет мертвых, у Бога все живы (Мф., 22:31-32). Мы чувствуем, что они с нами, ведь Христос победил смерть!

Пасхальные дни призывают нас быть сострадательными и милосердными, заботиться о нуждающихся и страдающих, о родных и близких. Мы должны снова и снова вспомнить о той ответственности, которая лежит на нас, православных христианах. Свет нашей веры в Воскресшего Бога мы призваны нести всем людям, особенно тем, кто до сих пор остается за церковной оградой. Мы должны стать добрыми наставниками для тех, кто еще колеблется и сомневается, кто подвержен пагубным западным и неоязыческим идеологиям, которые особенно смущают умы молодого поколения. Мы должны помочь людям найти истинный путь в жизни – путь к Богу, чтобы они также шли ко Христу Воскресшему за утешением и исцелением от грехов, спасением от страданий и смерти. Наши добрые дела да станут проповедью о Воскресшем Спасителе, да будем использовать все Его дары и таланты на благо наших ближних.

В 2023 году мы отмечаем 10-летие образования Кубанской митрополии. Все эти годы были временем созидания и активного развития церковной жизни на Кубани. Мы призваны не останавливаться на достигнутом и продолжать укрепление веры, возрождение православных казачьих традиций, строительство храмов. Главное в основе этой общей деятельности – чтобы спасительное слово Христа звучало во всех сферах нашей жизни. Надеюсь, что все священнослужители, монашествующие, казаки и миряне благословенной Кубанской земли, несмотря на все трудности и вызовы нашего времени, приложат все усилия, чтобы ревностно служить Господу Иисусу Христу и нашему Отечеству.

Еще и еще раз от всего сердца поздравляю вас, дорогие братья и сестры, с праздником Светлого Христова Воскресения! Молитвенно желаю всем вам как можно дольше хранить в своих душах свет Пасхальной радости, которая сегодня возвещается по всей земле, и быть достойными детьми Божиими на земном пути в Его вечное Царствие.

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!

ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ!

ГРИГОРИЙ, Митрополит Екатеринодарский и Кубанский,

глава Кубанской митрополии

Пасха Христова,

16 апреля 2023 года,

город Екатеринодар.