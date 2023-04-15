Частички Благодатного огня доставили в храмы Кубани из Иерусалима

Самолет с Благодатным огнем приземлился в Сочи

В 14:50 часов по московскому времени в Иерусалиме в храме Гроба Господня произошло схождение Благодатного огня. Получив от патриарха частицу огня, российская делегация направилась в аэропорт, чтобы спецрейсом доставить огонь в Москву. Но Краснодарский край стал первым из регионов России, куда прибыла частица святыни.

Самолет с Благодатным огнем приземлился в Сочи на дозаправку. На курорте частички передали делегации из Краснодарского края. В ближайшее время лампадки со святыней развезут по всем храмам и церквям Кубани.

- От Благодатного огня будут зажжены все храмовые лампады, все желающие в течение Пасхальной недели смогут взять его частичку себе домой, - уточнили в кубанской митрополии.

К слову, в ночь на 16 апреля в Свято-Екатерининском кафедральном соборе Краснодара состоится Пасхальное богослужение. Перед божественной литургией состоится крестный ход вокруг храма, который начнется ровно в 00:00 часов.

Как удалось узнать “КП”-Кубань”, примерно к 0:30–1:00 часам кортеж доставит Благодатный огонь в храм Христа Спасителя. Святыню по традиции передадут патриарху Московскому и всея Руси Кириллу.

Пасхальные богослужения будут транслироваться в прямом эфире.