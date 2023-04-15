Благодатный огонь в Краснодар привезли на губернаторском вертолете и встретили с казачьим караулом

В кубанской столице Благодатный огонь встретили по традиции торжественно Фото: Александра КУЧУК

В субботу, 15 апреля, в Храме Воскресения Христова или Гроба Господня в Иерусалиме верующие по всему миру приветствовали схождение Благодатного огня. Главный алтарь храма представляет собой мраморную часовню — Кувуклию, которая возведена над пещерой, где лежало тело Иисуса. Благодатный огонь считается символом Воскрешения Христа и знаком жизни, а также связи Бога и людей.

Во время схода Благодатного огня в храме собралось около трех тысяч православных со всего мира. В Иерусалим прибыла и российская делегация, которую представлял Фонд Андрея Первозванного (ФАП).

Иерусалимский Патриарх передал частичку огня ФАП. Российская делегация сразу отправилась в аэропорт, чтобы доставить святыню в ночь с 15 по 16 апреля, когда будут проходить Пасхальные Богослужения.

Краснодарский край стал первым регионом в России, куда доставили Благодатный огонь. Сначала самолет вместе с лампадками приземлился в Сочи для дозаправки. На курорте вертолет губернатора Вениамина Кондратьева забрал частичку святыни и вылетел в Краснодар.

В кубанской столице Благодатный огонь встретили по традиции торжественно. Представили митрополии зажгли свои свечи и лампады от пламени святыни и под чтение молитвы отправились в храм. Также Благодатный огонь встретил казачий караул.

- Долгожданное событие — Благодатный огонь из Иерусалима прибыл на нашу кубанскую землю. Лампадки со святыней развезут во все храмы и церкви края, - написал в своем Telegram-канале Вениамин Кондратьев.

К слову, все желающие в течение Пасхальной недели смогут взять частичку Благодатного огня себе домой.