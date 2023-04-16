В Краснодаре после жалоб отменили концерт группы Shortparis

Фото: vk.com/arena_hall

В Краснодаре отменили концерт группы Shortparis. Об этом сообщили в «Кроп Арене». Именно здесь 18 апреля должно было состояться мероприятие.

- Концерт Shortparis в Краснодаре отменен по независящей от группы и организаторов причине, — сообщили представители концертной площадки.

«Кроп Арена» предложила обменять билет на любой другой концерт без доплат, либо вернуть деньги.

- Заявки на обмен билетов принимаются через e-mail: info@arenahall.info. В теме письма указать «Обмен Shortparis». В письме указать номер заказа и на что хотите обменять. При возврате денег прописывается «Возврат Shortparis» в теме, в письме – указывается номер заказа, - сообщили сотрудники концертной площадки.

Концерт Shortparis отметили после жалоб. 10 апреля краснодарский активист Никита Изюмов попросил мэра Евгения Наумова обратить внимание на то, что солист группы выступает против спецоперации и участвует в митингах. После этого пропала возможность купить билеты на сайте «Кроп Арена», а 16 апреля площадка объявила об отмене мероприятия.

Напомним, в Краснодаре ранее уже отменяли выступления Инстасамки, Александра Реввы, Ани Лорак, Валерия Меладзе и других звезд, которые выступали против СВО.