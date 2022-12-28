Врачи Новороссийска спасли пациентку с инсультом, удалив тромб из сосуда мозга

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73-летней женщине стало плохо на улице в микрорайоне Северный Геленджика. Прохожие вызвали скорую, медики доставили пациентку в больницу Новороссийска. У пострадавшей диагностировали инсульт: у нее наблюдалась асимметрия лица, слабость в левой руке и ноге.

Врачи провели оперативную диагностику и выяснилось, что большой тромб перекрыл просвет правой сонной артерии, которая питает правое полушарие головного мозга.

- Дежурные реаниматолог и невролог провели тромболитическую терапию, которая не дала положительные результатов: тромб рассосать не удалось, время, в течение которого можно было спасти пациентку, истекало, - сообщили в ГБ Новороссийска №1.

Пациентку было принято оперировать. Рентгенэндоваскулярные хирурги второй раз в своей практике приступили к тромбоаспирации - наиболее эффективному и надежному методу удаления тромбов из артерий головного мозга.

- Операция длилась 6 часов. Во время хирургического вмешательства врачи под рентген-контролем сделали прокол в артерии, через который ввели специальный катетер и удалили тромб из сосуда головного мозга, - рассказали в больнице.

Операция прошла успешно и, самое главное, вовремяю. В настоящее время силы в руке и ноге пациентки нарастают. В неврологическом отделении она проходит реабилитацию при поддержке инструктора ЛФК и логопеда.

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