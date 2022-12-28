Умер один из пострадавших после обрушения балкона в пятиэтажке Краснодара

Балкон обрушился в новом доме.

Умер один мужчин, который пострадал после обрушения балкона в пятиэтажке Краснодара. Об этом сообщили в прокуратуре Краснодарского края. Напомним, это ЧП случилось в ноябре 2022 года в жилом комплексе на улице Крылатской. Там рухнула часть балкона, когда на него вышли жильцы. Кирпичи обрушились на машину, которая была припаркована под окнами. А сами люди рухнули с третьего этажа вниз. Позднее выяснилось, что подобный случай далеко не первый. Как удалось узнать «КП» - Кубань», в 2013 году в доме по соседству случилась беда. Тогда обвалилась кирпичная кладка на балконе пятого этажа.

После случившегося пострадавших людей госпитализировали. Один из мужчин получил серьезные травмы, он находился в реанимации. Однако прийти в себя не смог.

- 15 ноября двое мужчин 32 и 42 лет выпали с балкона третьего этажа, облокотившись на его переднюю кирпичную кладку, - рассказывают в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края. - В результате чего один потерпевший скончался, другой получил многочисленные повреждения.

По данному факту территориальным отделом СКР проводится процессуальная проверка.

- Кроме того, назначена строительно-техническая судебная экспертиза, по результатам которой будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования, - уточняют в прокуратуре Кубани.

Также kp.ru сообщала ранее, что ошибка могла быть допущена на этапе строительства. Кто понесет ответственность за случившееся, выясняется.

Напомним, что застройщиков пятиэтажки в Краснодаре, где обвалилась часть балкона, судят за обман на 460 млн рублей 300 дольщиков и пайщиков. «Верхушка» компании, включая бухгалтера, обвиняется в крупном мошенничестве и сейчас находится под стражей.

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