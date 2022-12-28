«Кататься научит папа, когда вернется из зоны СВО»: Мечту 3-летней девочки о велосипеде исполнил главный пристав Кубани

Фото: УФССП по Краснодарскому краю

Главный пристав Краснодарского края Дмитрий Ткаченко принял участие в благотворительной акции «Елка желаний». Он исполнил мечту трехлетней Ангелины и подарил ей новый велосипед.

- Подарок руководитель регионального УФФССП вручил ребенку утром 27 декабря. Мама девочки Наталья Васильевна рассказала, что это первый двухколесный велосипед, на котором будет ездить маленькая Ангелина, - сообщили в пресс-службе ведомства.

Малышка сказала, что кататься ее будет учить папа, который служит в подразделении Росгвардии и сейчас находится в зоне спецоперации на Украине.

- Это подарок от всех судебных приставов края с пожеланиями здоровья, радости, веселого Нового года для маленькой девочки и ее родных. Мечты должны сбываться, и я рад, что нам удалось поучаствовать в акции, подарить хорошее настроение этой крохе, чей папа сейчас защищает интересы нашего государства, - сказал Ткаченко.

От УФССП Кубани перед Новым годом подарки отправятся еще пяти детям. Трое из них живут в Краснодаре, один в Крымском районе и еще один ребенок – в Ейском. Их мечты тоже будут исполнены: малыши получат велосипеды, шведские стенки и детский электромобиль.

Участие в «Елке желаний» помогает исполнить заветные мечты людей, оказавшихся в непростой жизненной ситуации. Это дети с ограниченными возможностями, дети-сироты, дети из малообеспеченных семей, пожилые люди.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что губернатор Кубани исполнит мечты шести детей в рамках акции «ДоброЕлка». Вениамин Кондратьев передал подарки волонтерам, их вручат ребятам в канун Нового года.