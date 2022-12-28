Газпромбанк: новые задачи решали оперативно

Сергей Селютин, исполнительный Вице-Президент-управляющий по Южному региону Газпромбанка

- Сергей, вот и подходит к завершению 2022 год. Каким он стал для Газпромбанка?

- Если коротко - рабочим. Это основное. Много было плановой деятельности, все стабильно продвигали вперед. Новые срочные задачи решали максимально оперативно

- Каких результатов Газпромбанку удалось добиться в уходящем году в Краснодарском крае? Если сравнивать всю филиальную сеть, как преуспевает Юг?

- Южный регион по доле сформированных портфелей корпоративных клиентов занимает вторые и третьи строчки по филиальной сети Газпромбанка в целом по России. Газпромбанк в Краснодаре является ключевым подразделением по объему доли рынка в Южном регионе. Доля бизнеса банка в регионе составляет более 45% от общего портфеля Южного Региона. Необходимо отметить, что за 9 месяцев 2022 года бизнес удалось существенно увеличить за счет привлечения новых клиентов и увеличения количества услуг у уже обслуживающихся клиентов. Доля рынка в целом на 01.10.2022 года составила - 10,9%, при этом по кредитам юридических лиц – 13.3% (рост +4,9%), средства юридических лиц – 27,7% (рост +18,3%).

За 9 месяцев 2022 года нам удалось существенно нарастить свои портфели по корпоративным клиентам более чем в 2,6 раза, что позволило увеличить доход более чем в 2 раза, по отношению к аналогичному периоду 2021 года. Кредитный портфель юридических лиц увеличен в 2 раза. Портфель средств юридических лиц увеличен более чем в 4 раза.

Для МСБ год стал удачным, удалось увеличить кредитный портфель на 30%.

- Можем говорить, что сотрудничество с малым и средним бизнесом вышло на новый уровень? В период пандемии вы называли этот сегмент новым для банка…

- Да. Но теперь уже я могу сказать, что это относительно новая группа клиентов в сравнении, например, с крупными корпоративными клиентами. Предприниматели уже хорошо знают наши продукты и услуги, банк хорошо знает своих клиентов из различных сфер деятельности, разобрался в их проблемах и потребностях. Мы в начале нашей деятельности готовились, старались сформировать пакет услуг с серьезными преимуществами, чтобы вести активную работу на этом рынке. Получилось, что мы выступили в ряду тех, кто помогает малым предприятиям работать даже в непростых условиях, в то время это был ковид. Для сегмента МСБ у нас разработаны пакеты услуг РКО, эквайринга, кредитования, банковских гарантий и сопровождения, ВЭД, факторинга, лизинга, конверсионных операций и размещения свободных денежных средств для получения дополнительного дохода. Большинство этих услуг доступно дистанционно. И повторю, что главное в этой области — индивидуальный подход, который мы и сами ценим, когда обращаемся за услугами малого и среднего бизнеса.

- Наверняка в этом непростом году клиентское поведение изменилось. Как Газпромбанк подстраивается под меняющиеся потребности клиентов?

- Если говорить об изменении клиентского поведения в сегменте МСБ, то в текущей экономической ситуации, следует отметить, что внешние обстоятельства заставили наших клиентов пересмотреть схему логистики закупок и реализации, потребовалось время для настройки процессов импортозамещения. Все это повлияло на формирование более осторожных подходов клиентов к кредитной нагрузке, пересмотр инвестиционных планов.

Сопровождение импортеров и экспортеров продолжает осуществляться в индивидуальном порядке. Банк работает с евро, долларом, юанем и другими популярными видами валют.

- Внедрялись ли в 2022 году новые розничные продукты? На что делался упор?

- Появлялись новые продукты, плюс еще совершенствуются получившие признание потребителей действующие предложения. На мой взгляд, важнее сделать более удобными и качественными те базовые продукты и услуги, которые на сегодняшний день востребованы, предложить, к примеру, дистанционное обслуживание, тем самым сберечь время потребителей. Клиент должен иметь возможность оформить их в любом месте, не стоя в очередях. А мы хотим быть рядом с клиентом. У нас немало примеров продуктов с гибкими условиями. И еще мы предоставляем динамические курсы валютного обмена: чем больше объем или частота операций, тем лучше курс. Такой индивидуальный, персонализированный подход клиентам по душе.

- Какие из предложений 2022 года вы бы назвали наиболее востребованными у клиентов Газпромбанка?

- В самом начале нашей беседы я упоминал новые оперативные решения, направленные на то, чтобы удовлетворить потребности клиентов в изменившихся условиях. Так, на уход международных платежных систем мы смогли оперативно ответить: дали клиентам возможность оформить карты «Мир» и UnionPay для оплаты за рубежом в мобильном приложении. Кроме того, в тот период очень актуальными стали валютно-обменные операции. Поэтому и здесь мы пошли навстречу и увеличили время сессий по торговле валютой. Плюс еще мы постарались оперативно дать нашим клиентам широкий выбор альтернативных инструментов сбережения, помимо популярных ранее доллара и евро. Кстати, Газпромбанк одним из первых стал предлагать клиентам вклад в юанях. Также мы запустили онлайн-автокредитование и рефинансирование внешних кредитов в мобильном банке. Сейчас сделали фокус на торговле драгоценными металлами для розничных клиентов — спрос достаточно большой. Мы стали работать еще более гибко: чтобы слитки были доступнее для населения, предлагаем небольшой размер и вес. До конца года планируем запустить полностью цифровой способ их покупки в мобильном банке. В целом могу сказать, что мы будем и дальше обеспечивать клиентам ту самую надежность и веру в безопасность своих сбережений.

- В течение последних лет много разговоров о цифровизации… Каковы ее результаты в Газпромбанке?

- Все дистанционные сервисы, новые возможности, выбор канала коммуникации с банком и многое другое. Это и есть результаты цифровизации. Современный банк — это далеко не только здание, где можно взять кредит и оформить вклад. Чтобы обозначить все те возможности, которые клиент реализует в банке, используется словосочетание “цифровая экосистема”. Потребитель решает здесь множество задач, не ограничиваясь финансовой сферой. Вот хороший пример — мы предлагаем экосистемную подписку «Огонь», недавно признанную самой выгодной в России*. Она сочетает в себе спецпредложения от более чем 30 партнёров, включая такие категории, как лекарства, продукты питания, топливо и многие другие.

– В Газпромбанке выделено отдельное направление по работе с клиентами Private Banking. Как вы выстраиваете работу с данным сегментом в Южном регионе? Какие решения предлагаются состоятельным клиентам в текущих реалиях?

- В Южном регионе подразделения Private Banking представлены в Краснодаре, Ростове-на-Дону и Волгограде. Хочу отметить, что за 2022 год совокупная база клиентов в регионе выросла почти на треть, что безусловно говорит о доверии самой состоятельной аудитории к бренду Газпромбанка и непосредственно к персональным менеджерам Private Banking, которые готовы решать для клиентов задачи любой сложности. Если говорить об управлении капиталом клиентов, то мы видим продолжающийся интерес к услуге инвестиционного консультирования в рамках брокерского обслуживания, что логично в нынешний турбулентный период. Также мы расширили перечень продуктов в альтернативных валютах: в дополнение ко вкладу в юанях появились счета в турецких лирах и дирхамах ОАЭ. Для клиентов, которые предпочитают реальные активы, мы можем предложить золотые слитки и инвестиционные монеты, а также помочь с выбором недвижимости в дружественных юрисдикциях (ОАЭ, Турция) и в премиальных объектах внутри страны.

- На пороге 2023 год. Какие наработки и опыт уходящего года будут востребованы в новом?

- Даже в сложных экономических условиях банк был всегда открыт к своим клиентам. Регулярно проводятся встречи с бизнесом, вебинары для клиентов, подготовленные нашими специалистами. Мы понимаем важность информации, особенно в стремительно изменяющейся картине мира, и используем все возможности, чтобы оказывать информационную поддержку бизнесу и населению.

Газпромбанк использует новые разработки технологий, продолжает сохранять индивидуальный подход к каждому клиенту и соответствовать самым высоким стандартам обслуживания. Этот опыт будет востребован и в наступающем году.

*По расчетам аналитического агентства Frank RG