Вместо вазы - гильза. Как бойцы СВО готовятся к встрече Нового года

Юрий Озаровский постоянно рассказывает о том, как живут военные в зоне СВО.

Российские военнослужащие продолжают стоять на боевых позициях. Тысячи бойцов сейчас находятся в зоне спецоперации и возвращаться на новогодние каникулы домой не планируют. Как они сами говорят - не время. Вдали от дома многие ребята стараются создать в палатках праздничное настроение. Насколько это позволяют полевые условия. Популярный блогер из Анапы Юрий Озаровский поделился коротким видео и показал, как военные готовятся встретить 2023 год на передовой.

В одной из палаток блогер заметил праздничную композицию. Ее соорудили сами бойцы из еловых веток и пары новогодних шаров, что прислали волонтеры в одном из гуманитарных грузов. Но привлекла внимание Юрия "армейская ваза".

- Елочка с военным акцентом. Отстрелянная гильза, и в ней веточки и шарики. Настроение 2023 года у ребят, - говорит блогер, снимая новогоднюю композицию военных.

Напомним, ранее Юрий показал ночлег других участников спецоперации. У них также появился символ Нового года. Маленькую искусственную елочку передали волонтеры. Конечно, праздновать 31 декабря военные не будут, но это крохотное деревце, безусловно, напоминает о семье и доме.

Отметим, что блогер вместе с другими единомышленниками постоянно ездит в зону специальной операции, чтобы передать бойцам новый гуманитарный груз. Большую часть вещей и снаряжения удается приобрести за переводы - деньги перечисляют сотни жителей России, которые следят за видео блогера. Сам Юрий не устает благодарить подписчиков за отзывчивость.

- У нас, друзья, уже есть новый запрос на машину. Будем над ним работать, чтобы в следующую поездку исполнить мечту наших солдат! Спасибо всем вам за вашу поддержку, разыщем еще одну "буханку", которая будет помогать 60 солдатам, - написал в своем блоге Юрий.

КСТАТИ

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