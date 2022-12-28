Новогодние праздники можно провести с пользой

Совсем скоро оливье и винегреты будут съедены, бокал шампанского с бумажкой с желанием выпито, «голубой огонек» просмотрен, а Новый, 2023-й год Черного кролика встречен. «КП» - Кубань» рассказывает, чем заняться всей семьей на новогодних каникулах в Краснодаре.

Пробежаться ради добра

В первый день наступившего года в Городском саду пройдет новогодний благотворительный забег: все собранные во время регистрации участников средства пойдут на помощь юному краснодарцу Ивану с пороком развития центральной нервной системы. Бежать ради добра можно на два или 23 километра: первая дистанция по силам даже детям и начинающим марафонцам, вторая рассчитана на опытных участников забегов.

Сходить с детьми на утренник в парк

Во второй день нового года стоит выбраться с детьми в парк на веселый утренник. В Чистяковской роще в этот день артисты будут водить хоровод с ребятней на утреннике «С Новым годом! С Новым годом! С елкой, песней, хороводом!», а в Городском саду – играть в игры на новогоднем празднике «Загадаем счастье в Новый год!». 3 января снова можно вернуться в Чистяковку, чтобы пройти новогодний квест «В поисках Деда Мороза».

Поглазеть на педальные машинки

В Краснодарский историко-археологический музей-заповедник имени Евгения Фелицына стоит заглянуть всей семьей ради ностальгической выставки «Крути педали» к 100-летию образования СССР и увидеть в миниатюре детища советского автопрома. Более 70 педальных автомобилей и игрушечных моделей из коллекции краснодарца Александра Лунева удивляют видом и названиями: мотороллер «Крошка», малоизвестная «Львовянка» и педальный конь.

Сходить семьей на мюзикл

Кто не любит старый советский фильм «Королевство кривых зеркал» про приключения Оли и Яло? По мотивам одноименной сказки Виталия Губарева в Музыкальном театре его главный режиссер и хореограф Александр Мацко поставил красочный и короткий, всего час с небольшим, мюзикл для всей семьи «Королевство кривых зеркал». В спектакле часть героев появятся на сцене в виде видеопроекций, их придумала художник Татьяна Баранова.

Отметить Рождество по-казачьи

Каждый год Государственный академический Кубанский казачий хор отмечает православное Рождество, наверное, самыми яркими и красочными программами из своего репертуара. На рождественских концертах прославленного коллектива можно увидеть святочный обряд вождения козы, услышать частушки и колядки и святочные песни.

БУДЬ В КУРСЕ

Что, где и когда?

Новогодний благотворительный забег в Городском саду (ул. Постовая, 34): 1 января в 11:00, стоимость участия 990 рублей, регистрация на сайте: https://russiarunning.com/.

В Городском саду (ул. Постовая, 34) и Чистяковской роще (ул. Колхозная, 86) 2-3 января детские праздники и мастер-классы начинаются в 12:00 и 14:00, вход свободный.

Выставка «Крути педали» работает в музее-заповеднике имени Евгения Фелицына (ул. Гимназическая, 67, тел. 8 (861) 262-40-86), семейный билет стоит 300 рублей.

Мюзикл для всей семьи «Королевство кривых зеркал» можно посмотреть в Музыкальном театре (ул. Красная, 44, тел. 8 (861) 262-49-66) 3-4 января в 10:00, 13:00 и 16:00, стоимость билетов 400 - 700 рублей.

Рождественский концерт Кубанского казачьего хора пройдет в Центральном концертном зале (ул. Красная, 5, тел. 8 (861) 268-44-26) 9 января в 19:00, стоимость билетов 400 - 1200 рублей.