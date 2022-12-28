В Туапсе упавшая с горы груда камней перекрыла движение на трассе

Фото: t.me/tuapse_com

Неподалеку от поселка Пригородного в Туапсе произошел камнепад. Горная масса сползла на трассу и перекрыла движение. На место оперативно выехали муниципальные службы.

- Обвал камней произошел 28 декабря, на место выехали муниципальные службы. В настоящее время все почистили и убрали. Задержки движения не было, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Фото: t.me/tuapse_com

Оползень произошел из-за обильных осадков. Как сообщили в соцсетях очевидцы, на трассе организовали реверсивное движение.

- 28 декабря в Туапсинском районе на автомобильной дороге Майкоп-Туапсе на 140-м километре поселка Пригородный из-за обильных осадков сошел оползень. Сотрудниками Госавтоинспекции в регулировочном режиме осуществляется процесс движения по одной полосе, дорожные службы устраняют последствия оползня. Заторов нет, - добавили в пресс-службе краевого ГИБДД,

В соцсетях свидетели опубликовали фото и видео случившегося.

- Думаю, что за пробка на карьере. А это обвал на дорогу. Слава богу, пострадавших нет, - прокомментировал ЧП автор одного из роликов.

В Туапсе сейчас идет дождь. По прогнозам, осадки в городе продолжатся до конца дня. А 29 декабря будет сухо, но понизится температура днем до +6.

Дождь с мокрым снегом сегодня, 28 декабря, идет во всех районах Краснодарского края, местами льет сильно. Метеорологи сообщают о кратковременном понижении температуры из-за циклона. К 31 декабря столбики на термометрах снова вытянутся до 11 тепла.