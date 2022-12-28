«Пьяную жертву добили врачи». Стали известны подробности уголовного дела экс-судьи в Краснодаре, обвиненного в смертельном ДТП

В тот день камера зафиксировала Захарчевского. Фото из материалов дела

В уголовном деле судьи Краснодарского краевого суда в отставке Юрия Захарчевского насчитывается уже 18 томов. Значительную часть в них занимают ходатайства защиты. В апреле 2020 года он сбил на своем внедорожнике 29-летнего велосипедиста Данила Юханова и уехал с места ДТП.

Однако это далеко не единственный маневр, с помощью которого Юрий Захарчевский пытался избежать обвинений в свой адрес. До недавнего времени судье по уголовным делам хорошо известны методы, которые используются в такой ситуации. И он ими не пренебрег.

- Мы вместе с нашим адвокатом изучили материалы уголовного дела. Так что все задокументировано. Юрий Захарчевский сначала пытался представить моего сына виновником ДТП. Будто он сам въехал в него, потому что был пьян, - говорит "КП"-Кубань" Зинаида Юханова, мама погибшего Данила.

Однако авто-техническая экспертиза, проведенная специалистами Минюста, по характеру движения автомобиля и по поведению водителя внедорожника (благо, есть видео аварии) сформулировала свои выводы в любом случае не в пользу Захарчевского. А уж место ДТП покидать он не имел права априори.

Смерть Данила в больнице спустя несколько месяцев после аварии дала Захарчевскому повод рассуждать о вине врачей и слабости организма жертвы ДТП. Но этот факт тоже опровергнут материалами дела, где медики указывают на причинно-следственную связь между смертью молодого мужчины и травмами, нанесенными авто.

Тогда защита экс-судьи предприняла следующий отчаянный шаг - сделать из водителя внедорожника невменяемого. Захарчевский настаивал, что не помнит, как все произошло, что в момент наезда на человека у него помутился рассудок. При этом предъявил следствию медицинские документы с соответствующим диагнозом. Судя по эпикризу, расстройство здоровья имелось у Захарчевского и в день аварии, когда Данил Юханов получил смертельные травмы. Впрочем, на учете в спецбольнице он все же не состоял, как выяснило следствие. А обращался за лечением уже после того, как коллеги по мантии дали добро на возбуждение в отношении него уголовного дела.

Экспертиза позже не нашла у экс-судьи признаков невменяемости. И следствие направило все материалы уголовного дела в суд. Однако вопрос о том, в каком регионе он состоится, пока не решен.

- Следствие завершено. На наш взгляд, оно было очень качественным. Проведено большое количество экспертиз: от технических до медицинских. Теперь семья Данила, конечно, настаивает, чтобы судебное разбирательство было столь же объективным. Это возможно, если суд будет проходить не в Краснодарском крае, где судья в отставке имеет профессиональные связи, - уточнил "КП"-Кубань" адвокат АБ "Правовой статус" Алексей Иванов.

К слову, пока шло следствие Юрий Захарчевский решал и другие проблемы. Например, он переписал по решению суда тот самый злосчастный внедорожник, на котором сбил Данила, на имя бывшей жены. Якобы она сама обратилась за взысканием с него долга по расписке в размере 900 тысяч рублей, а взамен получила автомобиль.