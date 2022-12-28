Автомобиль подсудимого. Фото: ОМВД по Ейскому району

В прокуратуре Кубани объяснили, почему суд над сыном известного в Ейске бизнесмена откладывают два года. Напомним, резонансное ДТП случилось в декабре 2020 года. Вечером черный Gelandewagen налетел на 23-летнюю девушку, которая переходила дорогу. Удар был такой силы, что она отлетела в сторону на несколько метров. К пострадавшей тут же подбежали люди и вызвали скорую. Но от полученных травм девушка скончалась.

Позднее выяснилось, что дорогущая иномарка принадлежит местному бизнесмену, который владеет торговым центром. А вот за рулем сидел его сын. В отношении 37-летнего водителя возбудили уголовное дело по ч.4 ст.264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств». Чтобы ситуацию не пустили на самотек, контроль расследования взяла на себя прокуратура.

Вот только спустя два года виновник до сих пор не понес наказание. Как объяснили в прокуратуре Краснодарского края, подсудность уголовного дела была изменена.

- Для рассмотрения по существу оно отправлено в Брюховецкий районный суд 16 августа 2021 года, - уточнили в краевой прокуратуре. - В судебном заседании от 14 сентября 2021 года председательствующему по делу потерпевшей Лебедевой заявлен отвод, который был удовлетворен.

Далее уголовное дело передали в производство другому судье - Салогубовой, которая назначила судебное заседание на 06 октября 2021 года. Сейчас, по данным надзорного ведомства, идет стадия предоставления доказательств стороны защиты.

- Всего с начала рассмотрения уголовного дела проведено 45 судебных заседаний, из которых отложено 23 судебных заседаний, - объясняют в прокуратуре края. - Из них в виду болезни подсудимого 10 судебных заседаний, в виду неявки адвокатов – пять , в виду неявки свидетелей – шесть, в виду неявки потерпевшей стороны – два.

Как добавляют в прокуратуре региона, суд Брюховецкого района принимает меры, направленные на скорейшее рассмотрение уголовного дела по существу. Так, например, рассмотрение уголовного дела назначается не реже 1 раза в неделю.

- Но в виду уважительных причин (болезнь подсудимого, защиты) окончить его не представляется возможным, - добавляют в надзорном ведомстве.

Очередное судебное заседание должно было состояться 27 декабря, но, увы, вновь был объявлен перерыв - на этот раз на месяц.