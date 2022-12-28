Мучают головокружения и истерики. Мальчик из Краснодара с редкой патологией уха полгода ждет операцию в Америке

Андриан Стрельцов ждет спасительной операции Фото: архив семьи

Пятилетний Андриан Стрельцов – мальчик один на миллион. Ребенок из Краснодара с рождения страдает тяжелой патологией уха - дегисценцией костных стенок. Во внутреннем ухе ребенка не срослись кости, и образовались небольшие дырочки.

Эти микроскопические изъяны приводят к катастрофическим последствиям для организма ребенка. Андриан не может ходить, говорить и слышит, как движется кровь по венам и работают внутренние органы. Все эти звуки буквально сводят малыша с ума.

- Лекарств, чтобы закрыть эти дырочки, нет. Только операция поможет сыну, но в России делать ее отказались – опыта нет, - говорит мама мальчика Наталья Стрельцова. – Мы стали искать помощь за границей и нашли клинику в Америке. Там обещали помочь, но для этого нужны колоссальные деньги.

Сбор на операцию семья Андриана объявила в начале 2022 года. Им удалось собрать большую часть из необходимых 30 млн рублей. В июле родители мальчика на свой страх и риск взяли билеты и улетели в США, чтобы быть ближе к врачам. Там мальчик находится уже полгода. Медики провели обследования и подтвердили сложный диагноз ребенка.

В Америке мальчику подтвердили редкий диагноз

- Специалисты обещают заделать пустые проходы в костях специальным раствором. Добираться к проблемным зонам будут через дырку в черепе. Оперировать будут два врача - нейрохирург и ортохирург, - говорит Наталья. – После операции Андриана ждет реабилитация. Если все пройдет удачно, то у сына есть шанс начать ходить и разговаривать.

В Америке российскую семью на время приютила местная жительница. Они помогают ей по дому. Чтобы сэкономить, пользуются фудбанками, которые раздают бесплатно еду для нуждающихся. Операция назначена на 6 января 2023 года, но у Стерльцовых по-прежнему не хватает средств. Из-за скачка курса им нужно еще 6 млн, чтобы врачи смогли провести хирургическое вмешательство.

- Андриану часто плохо из-за смены погоды. Он почти не спит, у него кружится голова, он нервничает, злится. Огромный вред психике нанесен основным заболеванием сына и отсутствием адекватной медицинской помощи. Сейчас мы видим, какие последствия оказала патология на его организм. Мы очень просим всех откликнуться и помочь Андриаше и верим, что каждый станет для него волшебником и сотворит чудо перед Новым годом, - говорит мама мальчика Наталья Стрельцова.

КАК ПОМОЧЬ АНДРИАНУ СТРЕЛЬЦОВУ

Реквизиты для перевода денежных средств:

Сбербанк 4274 3201 0826 6555

Тинькофф 5536 9140 7305 4177

Альфа 5559 4941 1761 7638

СБП: 89298444560 (привязаны все карты)

Держатель: Стрельцова Наталья Александровна (мама)