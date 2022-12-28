«Мы делаем игрушки сами». Участники конкурса «КП» рассказали о своих новогодних традициях

Как жители Кубани украсили свои елочки. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В преддверии Нового года «Комсомольская правда» - Кубань» запустила конкурс для своих читателей. Мы дали возможность каждому показать свою зеленую красавицу. В редакцию отправили десятки заявок. Участники прислали снимки, сделанные дома. Эти фото - из разных уголков Кубани.

Все елки участников как на подбор!

Стоит сказать, у большинства людей елочка уже стоит нарядная и радует глаз. Кто-то решил купить настоящую хвою, а кто-то предпочел искусственное деревцев. Но все елки оказались как на подбор!

Лидер голосования - Эдуард из Темрюка - поразил читателей волшебно украшенным деревцем. На елочку повесили красные и золотые шары, которые вместе с гирляндой, выглядели, словно из сказки. Конечно, мимо такой красоты сложно было пройти.

Лидер голосования - елочка из Темрюка от Эдуарда.

Но участница, занявшая второе место, прислала снимок елки, ничуть не хуже. Дерево украшено было необычным образом. Вместо традиционных шаров на веточки повесили необычных маленьких куколок.

Каждая игрушка на елке создана руками хозяйки.

- Все игрушки сделаны золотыми ручками моей мамочки - Васиной Еленой Николаевной. Она живет в Краснодаре, - решила похвастаться работами дочь.

Кстати, собственными руками игрушки создает и еще одна участница конкурса - Юлия Верецкая из станицы Брюховецкой.

Еще одна елочка, которая поразила своей красотой, стоит у семьи Верецких в станице Брюховецкой.

- Я - многодетная мама, у меня три сына - 17-летний Ефим, 13-летний Дмитрий и шестилетний Глеб. Обычно мы наряжаем нашу елочку за две недели до встречи Нового года, - рассказала Юлия. - А еще у нас есть традиция, мы коллекционируем игрушки на елку с символом нового года, дети делают украшения своими руками.

Одна из работ, которую Юлия создавала вместе с сыном.

Одна из таких поделок заняла третье место на одном из конкурсов, который проводили в станице. Но в копилке у детей есть и другие награды.

Юлия - счастливая многодетная мама.

- Мои мальчики делают большие успехи в спорте, - добавляет Юлия. - Ефим - кандидат в мастера спорта по карате ВБЕ Сетокан, Дима знимается плаванием, имеет 3-й взрослый разряд, у Глеба также есть различные грамоты, которые он завоевал на соревнованиях. Надеюсь, что 2023-й год принесет им новые победы!