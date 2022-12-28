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Общество28 декабря 2022 20:20

Сбил подростка и уехал. 31-летнего жителя Краснодара обвиняют в смерти ребенка

В Адыгее 31-летний краснодарец сбил подростка на «Газели»
Мария ЧАЛАЯ
В Адыгее мужчина сбил подростка и уехал. Фото: СУ СК РФ по Адыгее

В Адыгее мужчина сбил подростка и уехал. Фото: СУ СК РФ по Адыгее

В Адыгее 31-летний житель Краснодара сбил подростка и уехал. Смертельное ДТП произошло в Тахтамукайском районе.

24 декабря 2022 года примерно в 17:25 краснодарец ехал за рулем автомобиля ГАЗ-3302 на участке дороги в ауле Козет. Мужчина выехал на обочину и сбил несовершеннолетнего пешехода. Он не стал останавливаться и скрылся с места происшествия.

Подростка со множественными травмами доставили в больницу. Врачи медучреждения несколько дней бились за его жизнь, но спустя несколько дней стало известно, что несовершеннолетний умер.

- Личность водителя оперативно установили. В настоящее время мужчина задержан. Ему предъявлено обвинение, - сообщили в пресс-службе следственного комитета России по Адыгее.

На данный момент следствием рассматривается вопрос об избрании в отношении мужчины меры пресечения.

Расследование уголовного дела продолжается. Все подробности происшествия уточняются.

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