Третий гроб в подарок. Похоронное бюро Краснодара опровергло информацию о новой акции

В Краснодаре распространили фейковую информацию об акции «Третий гроб в подарок» Фото: Борис КУДРЯВОВ

В Краснодаре в одном из ритуальных агентств прошла возмутительная акция. От имени бюро на городских улицах начали раздавать визитки с изображением гроба. На бумаге было написано: «Акция 1+1=3». Информацию об этом сразу же стала распространяться в местных соцсетях.

Фото: t.me/pdmnews/

В фирме, от имени которой распространялись визитки, сразу же отреагировали на случившееся. В ритуальном агентстве заявили, что появившаяся информация – фейк.

- По многим группам в социальных сетях распространяется ложная информация. Она дискриминирует нашу компанию. Сама акция похожа на шутку, но тема далеко не шуточная, - прокомментировали случившееся в похоронном бюро.

При этом представители фирмы утверждают, что визитки могли появиться благодаря компании, которая побоялась конкуренции и решила таким образом устранить конкурентов.

В агентстве уточнили, что они не имеют никакого отношения к данной рекламе.

- Просим считать это черным пиаром. Заявление в полицию уже направлено. Уверены, что правоохранительные органы найдут исполнителя и заказчика и те понесут полную ответственность за свои действия, - рассказали в похоронном бюро.

Также представители фирмы рассказали, что они постоянно оказываем гуманитарную помощь и помогаем людям, попавшим в сложную ситуацию.

На данный момент подробная информация о произошедшем уточняется.