«Все будет хорошо - все вернутся домой!»: боевые братья передали привет родным из зоны СВО

Двое молодых ребят отправились защищать страну вместе.

Известный блогер из Анапы Юрий Озаровский продолжает рассказывать о своих поездках в зону СВО. Напомним, вот уже несколько месяцев он вместе с другими волонтерами собирает гуманитарный груз для российских военнослужащих. Причем вещи и снаряжение удается приобретать в том числе засчет переводов неравнодушных подписчиков. Очередную партию гумпомощи уже доставили на передовую. Все посылки передали лично бойцам. И, конечно, военные не устают благодарить за такую поддержку.

- Всем спасибо, что позаботились о нас. Всем привет, с нами все хорошо. Не болеем. Супруге привет. Все отлично у нас, - коротко рассказал военный с позывным «Мясник» из Крымска.

Стоит сказать, что ежедневно перед военными стоит много боевых задач. Но тем не менее бойцы всегда находят минутку, чтобы сказать "спасибо".

Кстати, Юрию Озаровскому удалось записать видеообращение двух братьев-военных, которые служат вместе. Двое молодых ребят отправились защищать страну.

- Он в четвертой роте, а я - в "связи". В одно подразделение не удалось попасть, но надеемся, что нас объединят. Но все равно работаем вместе, - рассказал один из парней, а затем, воспользовавшись возможностью, передал привет домой. - Хотим маме с папой привет передать! Мы скоро будем дома, не переживайте. Все четко, здесь все в порядке. Спасибо за посылки. Мы всех благодарим, всех поздравляем с праздником. Все будет хорошо, все вернутся домой. Главное - ждать и надеяться.

Напомним, ранее Юрий Озаровский показал, как российские солдаты в зоне СВО наряжают елочку к Новому году.

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